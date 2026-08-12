La sfârșitul sezonului trecut, PSG a câștigat Champions League, în timp ce Aston Villa este echipa care a pus mâna pe trofeul Europa League. Echipa din Franța a învins-o pe Arsenal Londra, la penalty-uri, reușind să cucerească Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Iar englezii au bătut-o pe Freiburg, astfel că a câștigat primul trofeu european după 44 de ani.

Anul trecut, Supercupa Europei a fost câștigată de Paris Saint-Germain, care s-a impus tot în fața unei echipe din Anglia, Tottenham Hotspur, la loviturile de departajare.

Meciul PSG – Aston Villa se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul dintre PSG și Aston Villa din Supercupa Europei se joacă pe 12 august 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis în România de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Stadionul Salzburg din Austria găzduiește pentru prima dată în istoria sa o finală europeană. În trecut, cele mai importante meciuri jucate aici au fost trei partide de la Campionatul European de fotbal din 2008.

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