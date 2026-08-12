Publicațiile majore din Franța și Italia au alocat spații ample cursei fantastice făcute miercuri seară de înotătorul român, subliniind nivelul tehnic uriaș al finalei și maturitatea tactică de care dă dovadă sportivul de 21 de ani.

Cu un timp de 46,56 secunde – noul record al competiției continentale și al treilea cel mai rapid timp din istorie – David Popovici a reconfirmat că este liderul incontestabil al probei de 100 metri liber.

L’Equipe: „O finală de înaltă clasă în care Popovici și-a reconfirmat statutul”

Celebrul cotidian francez L’Equipe l-a elogiat pe campionul român, punând accent pe nivelul valoric extrem de ridicat al cursei din complexul acvatic de la Saint-Denis. Pentru prima dată într-o finală europeană, toți cei trei medaliați au coborât sub borna de 47 de secunde.

L’Equipe notează că românul a trebuit să lupte din greu împotriva rusului Egor Kornev (care a concurat sub steag neutru și a terminat cu timpul de 46,74 secunde) și a maghiarului Kristof Milak (46,87 secunde).

„Palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează. Câștigător cu timpul de 46,56 al unei finale de 100 m de înaltă clasă în această seară de miercuri, în care primii trei clasați au înotat pentru prima dată sub 47 de secunde, David Popovici și-a confirmat statutul. Românul l-a devansat pe rusul Egor Kornev, care a pornit foarte puternic, dar a fost ajuns din urmă în a doua jumătate a cursei, precum și pe maghiarul Kristof Milak”, a notat L’Equipe.

Le Figaro: „Supersonic, David Popovici s-a impus în proba regină”

Sub titlul „Supersonic, David Popovici s-a impus în proba regină”, jurnaliștii de la Le Figaro au analizat în detaliu dinamica cursei.

Francezii au remarcat cursa făcută de David Popovici, care la jumătatea distanței era pe locul doi, pentru a reveni spectaculos pe ultimii metri, fiind aproape de recordul mondial deținut de chinezul Pan Zhanle (46,40 secunde).

Deși Kornev a încercat o revenire spectaculoasă după întoarcere, sprintul final al românului pe ultimii metri a făcut diferența, aducându-i al treilea titlu continental consecutiv la 100 metri liber, după cele din 2022 (Roma) și 2024 (Belgrad).

„Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100 m liber, înregistrand al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse și de foarte înalt nivel. Popovici a parcurs distanța în 46 sec 56/100, la doar 16 sutimi de recordul mondial. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans considerabil, iar accelerația sa de pe ultimii metri a fost decisivă”, a scris Le Figaro.

Gazzetta dello Sport: „Uimitorul Popovici rămâne neînvins pe tronul Europei”

Ecourile victoriei de la Paris au răsunat rapid și în Italia. Prestigiosul cotidian Gazzetta dello Sport l-a numit pe înotătorul român „uimitor”, remarcând că stăpânirea sa psihică în momentele de presiune maximă îl transformă într-un atlet aproape imposibil de învins în bazinul lung.

„Uimitorul Popovici (aur) continuă să-și confirme poziția pe tronul european și stabilește un nou record al competiției (46,56)”, a transmis Gazzetta dello Sport.

Presa internațională a notat la unison că performanța obținută la Paris este cu atât mai valoroasă cu cât vine într-un sezon încărcat, confirmând că David Popovici rămâne favoritul absolut în probele de liber.

Sportivul român nu are timp de odihnă, urmând să intre din nou în bazin joi pentru seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber.

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