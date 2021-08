Recent întos de la Tokyo, David spune că Jocurile Olimpice au fost „o experiență superbă”.

„Sunt sigur că o să mai am parte de ea, vreau să mai văd cercurile olimpice. Îmi doresc să fiu numai pentru a doua oară la Jocurile Olimpice la Paris, urmează Los Angeles, vreau să merg la cât mai multe. (…) Sunt «fenomenul», «regele», «extraterestrul», toți acești termeni mă flatează – «extraterestrul» îmi place, da –, dar nu pot să zic că mă caracterizează. Eu mă consider tot un băiat, un puști de 16 ani care înoată repede, știe să vorbească și încerc să duc o viață cât mai normală de adolescent”.

Întrebat dacă după ce a ajuns la acest nivel, înotul mai este o distracție pentru el, Popovici a răspuns: „Aș minți dacă aș spune că antrenamentele sunt distractive sau toată munca pe care o depun în fiecare zi și care mă seacă câteodată este distractivă, dar odată ce ajung să am rezultate și pot să le arăt tuturor celor care au crezut în mine ce sunt în stare să fac, atunci totul merită”.

În același timp, David, care a început înotul de performanță la 7 ani, spune că pe termen scurt își dorește să obțină rezultate bune la competițiile europene și mondiale care sunt un antrenament pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

„Deși tuturor le place să vorbească despre următoarea Olimpiadă pentru că e următorul concurs de o asemenea anvergură, mai am Europene în bazin scurt, Mondiale în bazin scurt, Mondiale, sunt tot felul de concursuri și sper ca media să poată să le urmărească și pe acelea și să am cel puțin același tip de suport. Sunt și ele importante pentru că sunt niște competiții de verificare, unde poți să afli care este nivelul tău din antrenament”, a mai declarat David Popovici.

Cred că mai mult de patru zile nu rezist fără înot. Și acum, când o să mă duc în vacanță, o vacanță meritată, de altfel, nu o să mă pot abține și cred că o să fac cel puțin un kilometru pe zi, în mare, din plăcere. David Popovici:

Pasionat de filosofia stoică

Când nu este la bazinul de înot, David Popovici este pasionat de filosofie, geografie, psihologie, ascultă muzică și îi place să se plimbe cu bicicleta. Pasiunea pentru filosofia stoică i-a fost insuflată de antrenorul său, iar cea pentru geografie vine de la tatăl lui.

„Antrenorul meu a considerat el că este necesar să știu câteva noțiuni de bază, ulterior am ajus să citesc și să mă interesez mai mult, dar ideea din această filosofie stoică este să nu te lași afectat de lucrurile care nu sunt în controlul tău. (…) Ascult muzică, sunt fan Subcarpați, mă plimb cu bicicleta. M-am plimbat azi dimineață cu bicicleta și deja am întâlnit câțiva oameni care m-au recunoscut și am început să-mi dau seama de micul val pe care l-am creat aici. Va scădea acum după Olimpiadă, lumea nu va mai fi chiar atât de interesată, dar va continua să crească. Trebuie să rămân cu capul pe umeni, nu o să-l las niciodată să mi se urce la cap”, a mai spus Popovici.

„Îmi place să schimb căști cu steagurile țărilor, asta am făcut la Olimpiadă, am schimbat destul de multe căști, am cu Antigua, cu Bahrain, cu Nepal, cu țări de care nu s-a auzit în lumea înotului”, a adăugat înotătorul.

A primit primul autograf acordat vreodată de Robert Glință

David Popovici a vorbit și despre vechea fotografie cu el și cu Robert Glință, apărută în spațiul public în timp ce ambii concurau la probele de la Tokyo.

„Aveam aproape 12 ani. Aici eram un fan înfocat al lui, încă sunt, dar acum e și el fanul meu. Am vrut să-i cer o poză, aveam emoții, dar m-au împins părinții. Robert a spus că a fost primul autograf pe care l-a dat, după mine au mai prins curaj alți copii. Încă am autograful”, spune David Popovici.

Pentru sportivul de 16 ani urmează acum o vacanță, după care spune că va lua o decizie în privința parcursului său, în condițiile în care este curtat de mai multe universități din străinătate.

Apucați-vă de orice sport, dați-i o încercare, dacă nu vă place, nu-i nimic. David Popovici:

