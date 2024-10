Mai exact, campionul olimpic la proba de 200 metri liber și medaliatul cu bronz la 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris s-a transferat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

„Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem.

Și pentru că mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, fie citind, fie, nu știu, pur și simplu documentându-mă. Am ales să mă transfer cumva la asistență socială. Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze.

Dar nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine, acest bine care vine de la fiecare telespectator, fiecare om care urmărește conturile de social media și decide să intre pe link-urile expuse și să doneze.

Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ce fac acum? Nu știu, nu e ușor, clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a declarat David Popovici.

Reamintim că în vara anului 2023, Universitățile din Stanford, California şi Texas au fost interesate de campionul român. A ales, însă, să refuze fiecare ofertă.

