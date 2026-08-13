David Popovici a reușit să câștige prima semifinală și să se califice în ultimul act cu cel mai bun timp din semifinale, la 23 de sutimi de secundă în fața neamțului Lukas Martens și la 58 de sutimi înaintea britanicului James Guy.

În finala programată, vineri, 14 august, de la ora 19.36, David Popovici va înota pe culoarul 4, cel destinat marelui favorit al probei.

În serii, David Popovici a terminat pe primul loc în seria 9 cu timpul de 1:46,06. S-a calificat în semifinalele probei de 200 metri liber cu al patrulea timp din serii.

„Față de calificările de la sută, m-am abținut să nu înot prea tare. Să nu înoți la ritmul rapid pe care îl cunoști e un pic dificil”, a mărturisit David Popovici, la TVR, imediat după cursă.

Sportivul de 21 de ani e campionul european en-titre la 200 m liber și e principalul favorit și la Paris. Are două titluri europene la această probă, unul olimpic și unul mondial.

David Popovici a câștigat, miercuri, pentru a treia oară consecutiv aurul european la 100 metri liber, cu un nou record al competiției.

Campion olimpic, mondial și european, sportivul de la CS Dinamo a câștigat medalia de aur cu nou record al competiției, 46,56.

David Popovici este cel mai tânăr sportiv din istorie care reușește 3 victorii consecutive la Campionatul European de Natație.

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