Multiplul campion mondial și european David Popovici a oferit un interviu atipic pentru prestigioasa publicație Swimming World Magazine, în cadrul rubricii „Poolside Passport”. Jurnaliștii străini au lăsat deoparte analizele tehnice din bazin pentru a-l descoperi pe omul din spatele performanțelor uluitoare care au consacrat natația românească la nivel global.

Sportivul român a vorbit deschis despre micile sale plăceri zilnice, amintirile din copilărie și planurile neașteptate pe care le are pentru momentul în care va pune capăt carierei sportive.

„Aș face schimb de viață cu câinele meu”: Răspunsul care i-a uimit pe jurnaliștii străini

Întrebat cu ce persoană sau personalitate ar dori să facă schimb de viață pentru o zi, David Popovici a oferit o replică total neașteptată.

„Cu câinele meu. Sunt foarte curios cum e să nu faci nimic altceva decât să dormi, să mănânci, să fii scos la plimbare, să te joci şi să fii iubit necondiţionat. Nu că eu nu aş fi iubit necondiţionat de familia mea”, a surprins David Popovici.

În cadrul aceluiași dialog, românul a dezvăluit că este un mare fan al celebrului serial „Clanul Soprano”, că adoră să mănânce burgeri și că consideră Peru drept destinația sa favorită atunci când vine vorba de gastronomie.

În privința oamenilor și a atmosferei urbane, orașul australian Melbourne rămâne pe primul loc în preferințele sale.

Pasiunea secretă a campionului: Viteza, mașinile și mecanică auto

O altă latură mai puțin cunoscută a lui David Popovici este pasiunea sa pentru vehicule și viteză.

Sportivul a recunoscut că una dintre cele mai mari relaxări ale sale constă în plimbările făcute dimineața la volanul unei mașini sau pe motocicletă.

„Îmi place viteza. Nimic nu e mai plăcut decât să faci o plimbare duminica dimineaţa cu maşina sau motocicleta”, a spus David Popovici.

Întrebat ce direcție ar dori să urmeze după încheierea carierei de înotător profesionist, campionul a punctat că viitorul său va fi strâns legat de industria auto.

„Ceea ce voi face după ce mă las de înot ar trebui să aibă de-a face cu mașinile. Mi-ar plăcea să fiu un bun mecanic sau un restaurator de maşini. Iubesc maşinile”, a transmis David Popovici.

Cu aceeași sinceritate, Popovici și-a amintit și de un alt sport din copilărie, badmintonul, pe care credea că îl stăpânește excelent.

Privind retrospectiv, el a glumit spunând că senzația că este un jucător bun se datora doar tatălui său, care îl lăsa din când în când să câștige meciurile.

Un an 2026 plin de succese și marile obiective din calendar

Rămânând unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii, David Popovici a reconfirmat în 2026 forma sa excepțională.

El și-a completat palmaresul impresionant cu două noi medalii de aur la Campionatul European de la Paris, unde a fost imbatabil în probele de 100 și 200 metri liber.