Uniunea Europeană (UE) observă cu îngrijorare planurile administrației Trump de a interzice exporturile de motorină și consideră că o eventuală decizie în acest sens riscă să aibă un impact negativ asupra ambelor părți, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, potrivit Reuters.

„Contactele la nivel înalt între Uniunea Europeană și administrația SUA sunt în derulare. Ne așteptăm ca partenerii apropiați să se consulte unul cu altul înainte de a lua măsuri care afectează piețele comune”, a declarat Olof Gill.

Potrivit Politico, administrația Trump pregătește interzicerea exporturilor de motorină pentru o perioadă de 90 de zile pe fondul creșterii prețurilor și în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a contestat această informație, dar președintele Donald Trump s-a declarat în favoarea interdicției.

„Și eu am pledat în acest sens (pentru interzicerea exporturilor de motorină - n.r.). Am spus: «Să nu ne vindem motorina în străinătate». Producem multă motorină. Acest lucru ar putea avea un impact ușor asupra prețului benzinei obișnuite”, a declarat liderul republican de la Casa Albă în timpul întrevederii de la New York cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mulți aleși republicani s-au exprimat deja pentru instituirea interdicției în contextul alegerilor, fiind îngrijorați că ar putea pierde majoritatea în Congres în urma creșterii prețurilor la combustibili după războiul declanșat de Donald Trump împotriva regimului din Iran.

„Dacă administrația noastră nu este capabilă să impună un embargou asupra cipului electronic cu destinația China, poate impune un embargo și asupra motorinei pentru a-i ajuta pe fermierii și șoferii de camion americani”, a scris senatorul de Iowa Chuck Grassley pe contul său de X.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat la rândul lui că este „deschis” unei astfel de interdicții, „dacă aceasta ar putea reduce presiunea asupra prețurilor”.