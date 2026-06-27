Sportivul român a avut o evoluție solidă de la un capăt la altul al cursei și și-a adjudecat victoria într-o competiție care a reunit unii dintre cei mai valoroși înotători ai momentului. Pe locurile următoare s-au clasat Guilherme Santos Caribe (Brazilia) și Kristóf Milák (Ungaria), cu timpii de 47,88 secunde, respectiv 47,89 secunde.

Succesul de la Roma confirmă forma excelentă în care se află David Popovici înaintea principalelor competiții ale sezonului, după ce în ultimele luni a avut prestații constante și a arătat că revine la cel mai înalt nivel în probele de sprint.

Intrase în finală cu cel mai bun timp

Popovici și-a anunțat intențiile încă din seriile preliminare, când a oprit cronometrul la 47,72 secunde, cel mai bun timp al calificărilor. Românul a intrat astfel în ultimul act din postura de principal favorit la câștigarea medaliei de aur.

Cu o zi înainte, el obținuse medalia de argint în proba de 50 de metri liber și stabilise un nou record național, confirmând progresul făcut și într-o probă în care, până de curând, nu era considerat specialist.

Un concurs de tradiție pentru elita natației

Trofeul „Sette Colli” este una dintre cele mai importante competiții internaționale de înot din Europa și reprezintă, în fiecare an, un test important înaintea marilor întreceri ale sezonului. Organizată la complexul Foro Italico din Roma, competiția reunește campioni olimpici, mondiali și europeni, fiind considerată un excelent reper al formei sportivilor.

În acest an, concursul s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul unui val de căldură care a adus temperaturi de aproape 40 de grade Celsius în capitala Italiei. Chiar și așa, întrecerile au atras un public numeros și au oferit curse spectaculoase.

Rezultatele confirmă forma excelentă a campionului român

Victoria de la Roma vine într-un moment important al sezonului pentru David Popovici. După o perioadă în care a lucrat intens alături de echipa sa pentru a-și regăsi cea mai bună formă, înotătorul român demonstrează din nou că poate lupta pentru cele mai importante titluri internaționale.

Rezultatul de la Sette Colli reprezintă un nou semnal că Popovici este pregătit să abordeze cu încredere marile competiții din această vară, unde va încerca să-și îmbogățească palmaresul cu noi medalii.

Clasamentul complet al finalei probei de 100 m liber la Trofeul Sette Colli 2026:

1.David Popovici (România) – 47,26 secunde

2.Guilherme Santos Caribe (Brazilia) – 47,88 secunde

3.Kristóf Milák (Ungaria) – 47,89 secunde

4.Jere Hribar (Croația) – 48,06 secunde

5.Carlos D’Ambrosio (Italia) – 48,18 secunde

6.Lorenzo Ballarati (Italia) – 48,64 secunde

7.Manuel Frigo (Italia) – 48,76 secunde

8.Jack McMillan (Marea Britanie) – 48,93 secunde



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