„La 20 de ani, înotătorul star al României David Popovici, medaliat cu aur la JO Paris, este un om angajat, în special împotriva influenței ruse în țara sa”, scrie ziarul francez, care le propune cititorilor să intre „în lumea” sportivului născut la București.

„Așteptările sunt enorme de la el, dar fostul copil-minune, ajuns acum la 20 de ani, nu ratează nicio ocazie de a-și face vocea auzită”, continuă L’Équipe.

„Încoronat campion olimpic la 200 de metri liber în această vară și medaliat cu bronz la proba-regină de 100 de metri liber, David Popovici a schimbat dimensiunea în România”, subliniază ziarul francez, referindu-se la angajamentul său civic.

David Popovici, pe coperta L’Équipe

David Popovici a anunțat că a votat în primul întâi al alegerilor prezidențiale și i-a invitat pe români să se prezinte la urne în turul doi.

„Eu am votat. E foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele prin vot, e dreptul nostru. Nu voi vorbi despre cine am ales pentru turul 1, dar un îndemn pe care îl am pentru turul doi pentru tineri și pentru toată lumea este să voteze inteligent. Să votăm pentru a ne apăra democrația și viitorul”, a declarat el la Gala „110 ani de Olimpism în România”, potrivit gsp.ro.

David Popovici a transmis un îndemn la vot și pentru ziua alegerilor parlamentare, organizate pe 1 decembrie. „Astăzi votăm. La mulţi ani, România!”, a scris el.

Motivarea deciziei CCR

Judecătorii CCR au decis în unanimitate să anuleze alegerile prezidențiale din România din cauza vicierii procesului electoral. CCR a explicat, în documentul oficial, că alegerile prezidențiale vor fi reluate în integralitate, ceea ce înseamnă că Guvernul va stabili un nou calendar, candidații vor fi nevoiți să strângă din nou semnături și să își depună candidaturile, o nouă campanie electorală și două noi tururi de scrutin. Astfel, cel mai probabil, noile alegeri prezidențiale vor avea loc în primele luni ale anului viitor.

Judecătorii CCR spun că, după declasificarea raportului CSAT, au constatat că procesul electoral „a fost viciat pe toată durata desfășurării lui”, iar „toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esențiale ale alegerilor democratice”.

„Caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media”, precizează judecătorii în motivare.

„Manipularea votului a fost cu atât mai evidentă cu cât materialele electorale de promovare a unui candidat nu au purtat însemnele specifice publicității electorale”, continuă motivarea, subliniind că un candidat a beneficiat și de un tratament preferențial pe platformele de social-media, ceea ce a avut ca efect denaturarea manifestării de voință a alegătorilor.

Excluderea ingerinței străine în procesele electorale din România

„Egalitatea şanselor trebuie garantată tuturor candidaţilor şi partidelor şi trebuie să stimuleze statul să adopte o atitudine obiectivă și imparţială faţă de ei şi să aplice aceeaşi legislaţie în mod echitabil tuturor. Egalitatea de șanse trebuie evaluată și prin prisma comportamentului electoral al competitorilor, în privința utilizării rețelelor sociale, a noilor tehnologii, a sistemelor de inteligență artificială și a finanțării campaniei electorale”, se arată în motivare.

„Un candidat a încălcat legislația electorală referitoare la finanțarea campaniei pentru alegerile prezidențiale”, specifică CCR.

„Publicitatea politică se poate transforma uneori într-un «vector de dezinformare, în special atunci când (…) nu îşi dezvăluie caracterul politic, provine de la sponsori din afara Uniunii sau face obiectul unor tehnici de vizare a unui public-ţintă sau de distribuire a materialului publicitar»”, se mai arată în document.

„Pe cale de consecinţă, trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală”, subliniază CCR.

