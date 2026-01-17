David Popovici a convins aproape 1300 de oameni să se înscrie la „Sprint with the Stars” 

Cuprins:
David Popovici îi pune în prim-plan pe micii înotători
Evenimentul, transmis live de TVR, reunește opt vedete mondiale ale înotului, inclusiv pe David Popovici, dublu campion mondial, și pune în prim-plan micii înotători.
Aceștia vor avea ocazia să participe la curse de 50 de metri, la toate procedeele, alături de unii dintre cei mai buni sportivi din lume. Fiecare finală va avea o vedetă în culoarul central, care va porni cu un handicap ajustat în funcție de vârsta celorlalți participanți.
„Sprint with the Stars” este un proiect inițiat de Adam Peaty, triplu campion olimpic, și Ed Baxter, și a fost organizat până acum doar în Marea Britanie.
David Popovici a participat la competițiile din Londra în 2023 și 2025, iar acum aduce formatul pentru prima dată în România. „David a participat pentru prima oară la Sprint with the Stars Londra, în 2023, iar atunci când i s-a propus un bonus de participare, el a insistat să ia parte fără niciun onorariu, pentru a contribui la experiența participanților”, a declarat Ed Baxter, citat de GSP.
Starurile care vor înota la Otopeni
MASCULIN
David Popovici (România) – campion olimpic, cvadruplu campion mondial, cvadruplu campion european
Adam Peaty (Marea Britanie) – triplu campion olimpic, octuplu campion mondial, 16 medalii de aur europene
Diogo Ribeiro (Portugalia) – dublu campion mondial
Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic, medaliat mondial, triplu campion european
FEMININ
Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială
Roos Vanotterdijk (Belgia) – dublă medaliată mondială, campioană europeană
Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată mondială și europeană
Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană
