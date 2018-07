De ce a fost eliminată Elveția de la Cupa Mondială 2018. Vladimir Petkovic: ”Am fost prea lenţi, prea imprecişi, insuficient de buni”

”Suntem trişti. Ne doream să facem mai mult. Suedia a făcut exact ce şi-a propus. Au fost momente în care noi nu am fost suficient de buni pentru a câştiga acest meci. Contra Suediei, toate celelalte echipe au avut dificultăţi să-şi facă jocul. A fost dificil, iar noi nu am reuşit mai mult. Am fost prea lenţi, prea imprecişi, insuficient de buni. Nu am fost suficient de fluizi. Am fost blocaţi la mijloc. Poate am avut şi prea multe emoţii, nu am fost suficient de concentraţi. Dar avem potenţial, suntem pe calea cea bună”, a precizat selecţionerul Elveţiei.

Selecţionata Suediei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins Elveţia cu scorul de 1-0 (0-0), marţi, pe stadionul din Sankt Petersburg.

Unicul gol a fost marcat de Emil Forsberg (66), într-un meci lipsit de spectaculozitate. În sferturi, Suedia va înfrunta Anglia.