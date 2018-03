Simona Halep a fost învinsă fără drept de apel de Naomi Osaka, în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells. Japoneza s-a impus cu un sec 6-3, 6-0, obligând-o pe româncă să facă o mărturisire neașteptată.

“Nu am fost pregătită să joc acest meci. Nu caut scuze, doar explic ceea ce s-a întâmplat. Am jucat prost”, a declarat Simona Halep la sfârșitul partidei. “Nu am simțit mingea. N-am fost în meci. Am jucat bine până la 4-3 pentru ea în primul set, apoi mi-am pierdut concentrarea. Nu știu de ce”, a continuat sportiva din Constanța.

“Ea a fost mai bună. A fost mai bine pregătită, mult mai prezentă în meci și gata să-l câștige. Partea bună este că am ajuns în semifinale, în condițiile în care m-am întors după câteva săptămâni de pauză. E un rezultat greu de digerat, dar voi trece și peste asta. Mâine e o nouă zi”, a afirmat Halep, care le-a lăudat pe cele două finaliste: Naomi Osaka și Daria Kasatkina.

Osaka, uluită de proporțiile scorului

“Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finală. Amândouă au jucat foarte bine și merită să fie acolo”, a încheiat Simona.

În ceea ce o privește, învingătoarea lui Halep s-a declarat uluită de scorul categoric reușit împotriva liderului mondial. “Am încercat să îmi pun în aplicare planul de joc. Să întâlnesc pe cineva atât de bun ca Simona și să înving cu un astfel de scor e mai mult decât mi-am dorit. Planul a fost să trimit cât mai multe mingi înapoi, să fiu mai consistentă. Asta nu mi-a reușit la Australian Open, unde am pierdut. O să mă antrenez pentru finală, nu am timp pentru altceva în ziua liberă. Sunt recunoscătoare că fanii m-au susținut pe toată durata partidei și sper să o facă și în ultimul act”, a afirmat Naomi Osaka după semifinala cu Simona Halep.