Denis Alibec, la cură de slăbire: ”Mă suge de energie!”. Fotbalistul Astrei trage tare să dea jos 6 kilograme

Denis Alibec s-a transferat la sfârşitul lunii iulie de la FCSB la Astra pentru 1.000.000 de euro. Atacantul vine după un sezon dezastruos în care a marcat un singur gol în 20 de partide la trupa lui Nicolae Dică.

Probleme lui Alibec par eterne: el are 6 kilograme în plus peste limita stabilită de staff-ul medical. Şi urmează o dietă strictă care să-l aducă la parametri normali. Numai că dieta 'îl suge' de energie, se plânge fotbalistul.

Alibec are 1.87 metri, iar greutatea ideală ar fi 77 kg! Denis a avut şi 85 de kg, acum are 83.

Pe de altă parte, fotbalistul, 27 de ani, 9 selecţii şi un gol la naţională, a avut o reacţie dură la adresa fostului sau antrenor de la FCSB, Nicolae Dică. „Campionatul trecut l-am pierdut din cauza lor, nu din cauza mea, ca nu joci singur pe teren. Întrebaţi-l pe Dică. A trecut, sunt la Astra, nu stau să vorbesc de Dică şi de Steaua. Primele 6 luni au fost foarte bune, cu domnul Reghecampf am jucat bine, am fost şi căpitan. Păcat ca nu am luat campionatul la meciul cu Viitorul. Puteam să ajung în mai multe locuri, dar nu m-a lăsat sa plec', a spus Alibec, potrivit Telekom Sport.