„Din punct de vedere profesional este totul foarte clar. Am pus pe pauză tot ce a însemnat activitate sportivă. Bine, în prima parte a anului, pentru că din luna mai am reluat activitatea sportivă treptat. Am simțit să fac asta. De fapt, am încercat să-mi ascult corpul. Și mi-am zis că trebuie să-i dau cumva timp să se reobișnuiască cu anduranța, cu tot ceea ce înseamnă sportul de performanță.

Norocul nostru, al sportivilor, este că își amintește destul de rapid corpul ceea ce-a făcut înainte și reușește să revină la forma inițială. Cel puțin la mine, într-un timp relativ scurt, am reușit să revin într-o formă foarte bună. Singura chestie la care am simțit că trebuie să muncesc mai mult a fost rezistența. Ceea ce nu pot încă… Adică, anul trecut puteam să alerg, să zic, două ore foarte bine, dar nu puteam să duc patru ore. Acum am ajuns la trei ore și este deja mult mai bine”, a spus Denisa Dragomir în exclusivitate pentru Libertatea.

A participat la patru curse în 2025

În prima jumătate a acestui an, Denisa Dragomir a participat la patru curse din cadrul Seriei Mondiale Skyrunner (Skyrunning World Series), clasându-se pe podium de fiecare dată. Acum se află pe primul loc în clasamentul general – un rezultat obținut cu foarte multă muncă și cu o nouă identitate: cea de mamă. Această transformare a forțat-o să se reinventeze și ca sportivă.

„A fost un an total diferit. Am născut, am o fetiță, Ana Maria. Și a fost cel mai frumos an, pot spune. Am zis că am câștigat cea mai strălucitoare medalie a vieții. Au trecut doi ani și jumătate de la ultima cursă în care m-am simțit puternică și competitivă, iar timp de un an am dus o luptă continuă cu propria persoană pentru a reveni la forma la care sunt astăzi.

Încă mai am de muncă, dar mă bucur de faptul că este un sezon lung, iar timpul este de partea mea. A fost un drum greu, dar cu siguranță nu aș fi reușit fără sprijinul necondiționat al familiei”, a spus Denisa Dragomir, potrivit celor de la Red Bull.

După ce a devenit mamă în urmă cu un an, parcursul revenirii în sportul de performanță n-a fost nici rapid, nici ușor – ci presărat cu lupte interioare, răbdare, susținere și multă muncă în liniște.

„A fost foarte grea revenirea. În primă fază, am început să merg, după aceea, am început să combin mersul cu alergarea. Greu, pentru că am avut și foarte multe kilograme în plus după sarcină. Și se simțeau, mă dureau foarte rău șoldurile și corpul, în general. La un moment dat chiar duceam o luptă continuă cu mine și mă gândeam: oare mai pot reveni? Uneori, când ajungeam acasă eram și supărată, mai și plângeam când mă gândeam că nu mai pot să revin.

A fost chiar greu. Însă a fost o chestie pe care mi-a spus-o cineva la un moment dat, că mintea ta trebuie să accepte acum că nu mai ești unde ai fost. Și întotdeauna când era așa, îmi spunea să am răbdare cu mine. Cum ziceam, tot timpul a fost o luptă continuă cu propria-mi persoană. Chiar mă bucur că am luptat în continuare și că am trecut peste acea perioadă, iar acum mă bucur tare mult. Chiar de curând am făcut un antrenament foarte bun”, a continuat sportiva.

Concurează alături de cele mai bune sportive din lume

Revenirea a fost o provocare uriașă. De data aceasta, Denisa Dragomir și-a propus să nu pună presiune pe ea însăși, însă emoțiile primelor competiții au fost inevitabile, mai ales că revenea să concureze cu cele mai bune sportive din lume la această disciplină.

„Nimeni n-a pus nicio presiune asupra mea, dar dorința de-a alerga alături de cele mai bune sportive din lumea skyrunningului a generat în mintea mea această presiune și asta s-a simțit – nu am putut să mă odihnesc corespunzător în noaptea dinaintea primei curse, iar a doua zi, la competiție, am simțit efectele. Dar în acealași timp, mă bucur că, și-n aceste condiții, am reușit să fac o cursă foarte bună și asta mi-a dat încredere pentru viitor. Mi-a dat încredere că, dacă voi mai lucra la punctele pe care eu le consider slabe în acest moment, voi reuși să revin unde am fost înainte de a rămâne însărcinată.

Mă simt ca și când acum sunt primele competiții importante pe care le fac, mă simt ca și când, după doi ani și jumătate, am început de la zero. Însă în același timp sunt recunoscătoare corpului că mă ajută și că în niciun an de când am reînceput antrenamentele, am reușit să revin într-o formă atât de bună. Mă bucur că am început sezonul atât de devreme, ca să pot lucra punctele slabe și, până spre final de sezon, să ajung în cea mai bună formă”, a afirmat Denisa Dragomir despre revenirea în competițiile pe care le-a cucerit ani la rând.