Firicel Tomai, antrenorul care a ghidat-o pe Simona la începutul carierei profesioniste, a dezvăluit că la început Simona era foarte descurajată și că era foarte important pentru ea să aibă alături pe cineva în cine simțea că poate avea încredere.

„Era foarte descurajată. (n.r. la finalul perioadei junioratului). Au venit schimbările de lovituri. Antrenori din tenis îi spuneau: ‘de ce schimbi la vârsta asta? Nu o să faci nimic’ Eu îi spuneam: Dacă ai încredere, mergi mai departe. Eu îţi garantez că o să fie bine”, a declarat pentru Telekom Sport fostul antrenor al Simonei.

Tomai a dat exemplu o lovitură la care acum jucătoarea din Constanța excelează, dar care la început i-a fost foarte grea. ”Mi-a spus: ‘Un an de zile nu am simţit dreapta deloc. Am făcut-o doar pentru că’, îi spunea cuiva şi eu eram prezent, ‘pentru că mi-a spus domnul Firi că e bine’. A fost greu, foarte greu”, a mai povestit Tomai.

Fostul ei antrenor a spus, însă, că fostul număr 1 WTA știa încă de la început că poate să ajungă departe și că are puterea necesară pentru asta. „Tot ea mi-a spus: ‘Dacă puteţi să veniţi cu mine la turnee şi dacă am pe cineva şi simt, nu mă bate nimeni’. Deci ea simțea puterea ei interioară de mult”, a mai punctat Firicel Tomai.

Tehnicianul care l-a scos în lumea mare a tenisului pe Victor Hănescu, ducându-l până în sferturile de finală la Roland Garros 2005, a lucrat în perioada 2008-2012 cu Halep, sportivă adusă de la Constanța de părinți. Tomai este cel care i-a șlefuit stilul Simonei, însă jucătoarea nu amintește în interviuri despre aportul tehnicianului care a preluat-o în 2008, după titlul de la Roland Garros cucerit la junioare

În lumea tenisului se vorbește că legătura Tomai – Halep ar fi fost oprită de familia jucătoarei.

