Danciu-gol este unul dintre cei mai reprezentativi jucători care au îmbrăcat tricoul lui Dinamo, acesta având 355 de meciuri în Liga 1 în tricoul alb-roșu, echipă pentru care a marcat de 152 de ori. A fost dat afară de curând din funcția de director sportiv al clubului din Ștefan cel Mare, iar acum și-a spus oful.

“Trebuie să fiu mai nesimțit”

“Sunt oameni care au stat pe lângă domnul Negoiță, oameni care i-au spus tot ce-a vrut dânsul să audă, numai minciuni, numai lucruri neadevărate! D-asta n-au funcționat lucrurile la Dinamo. Eu spun realitatea. Trebuie să fiu mai nesimțit din mai multe puncte de vedere. Cu bunătatea și starea mea de a face bine, de a fi băiat bun nu prinde. Nu prinde! Mai ales în lumea fotbalului. Aici e o lume bazată pe relații, pe prietenie, pe cumetrie, pe interesul personal al fiecăruia. Asta e realitatea”, a spus Dănciulescu, la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro.

“Mi-au controlat telefonul”

Fostul mare atacant a făcut dezvăluiri despre probleme avute în club: “Paradoxul e că cei de la Dinamo mi-au controlat telefonul. Mi-au controlat telefonul! Cu cine am vorbit, lista de apeluri. Nu au găsit nimic. Mi-au luat listing-ul de la telefon și mi-au verificat tot. N-au găsit nimic. Lucrurile astea erau făcute să dea bine în fața șefului! Au fost lucruri alimentate din interior de anumite persoane care acum au reușit să facă ce n-au putut de-a lungul anilor. M-au denigrat! Invidie, răutate dusă până la extrem”.

Au fost două propuneri de la cluburi, dar pe una am refuzat-o pentru că era imposibil să mă duc. Am vorbit cu o persoană din anturajul clubului Rapid pentru funcția de președinte. Ionel Dănciulescu, fost director sportiv Dinamo:

Acesta știe cu ce-a greșit în perioada în care a fost oficial al lui Dinamo: “Trebuia să fiu mai vocal, trebuia să fiu mai rău în anumite privințe, să-mi impun punctul de vedere. Să nu las mereu de la mine, pentru că uite unde s-a ajuns. Eu am făcut cu inima, din dragoste pentru echipă, vreau să fac bine, chiar dacă greșesc. Nu sunt perfect! Îi auzeam în club pe unii cu: «Uite-l p-ăla, să nu mai vină îmbrăcat așa! De ce vine așa?!». Imbecilități, sunt imbecilități! Că vin bine îmbrăcat sau că îmi cumpăr chestii. N-am furat de la nimeni! Am muncit pentru tot ce am. N-am dat în cap la nimeni, n-am furat. Invidia și răutatea primează la noi”.

7.000 de lei era salariul lunar pe care Ionel Dănciulescu îl primea pentru munca depusă în cadrul clubului Dinamo.

Pe mine nu m-a atras meseria de antrenor, mi-a plăcut să ajut. Nu e simplu să fii antrenor. Dacă n-ai anumite persoane care să te susțină, e greu să ajungi la o echipă. Plus implicarea oamenilor din conducere, se mai bagă și-un domn primar și tot așa. Ionel Dănciulescu, fost director sportiv Dinamo:

