Dezvăluirile fostului medic al naționalei, dat afară cu scandal, după 27 de ani, pentru că și-a cerut drepturile

Pompiliu Popescu este, fără îndoială, o legendă a fotbalului românesc. Chiar dacă n-a scris istorie ca fotbalist, „nea Pompi” a fost cel mai longeviv medic pe care l-a avut echipa națională de fotbal a României.

Povestea a început în 1986, dar doar pentru o scurtă perioadă. „Am ajuns la echipa națională, cu Mircea Angelescu președinte. Am stat patru meciuri și mi-a transmis că trebuie să mă fac membru de partid ca să rămân. Mi se părea ceva grotesc să devin membru de partid, mai ales că eu eram descendent dintr-o familie de preoți. N-am considerat niciodată că trebuie să fac politică și mai ales aia”, a spus Popescu în emisiunea lui Ioanițoaia, la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„M-a ferit Dumnezeu să am situații în care să moară jucătorii pe teren”



Popescu s-a întors în 1990, odată cu căderea regimului Ceaușescu, iar ca medic al naționalei a participat la 3 campionate mondiale şi 3 campionate europene. Ultimul, cel european, de acum cinci ani, din Franța:

„Și am stat până în 2016, când a venit Excelența sa, domnul președinte… (n.r. – Răzvan Burleanu). Am avut 27 de ani în care am lucrat la cel mai înalt nivel în fotbal și am contribuit la crearea conceptului de medicină a fotbalului. Am participat la multe congrese și acolo am propus medicina fotbalului, devenită, mai apoi, specialitate”.

Iar ca medic al primei reprezentative a lucrat cu nu mai puțin de 9 antrenori: „Cei mai dragi selecționeri mi-au fost Victor Pițurcă, Gică Hagi și Răzvan Lucescu. Anghel Iordănescu era milităros și mai imprevizibil. Am avut multe conflicte de muncă cu el. Furtuni trecătoare au fost aproape la fiecare acțiune, dar îi trecea…”

Pe mine m-a ferit Dumnezeu să am situații în care să moară jucătorii pe teren sau cele de dopaj! Mereu am știut cum să manageriez și să previn anumite situații ca să nu devină critice. N-am avut niciodată obiecția vreunui jucător. Pompiliu Popescu, fost medic echipa națională:

A fost dat afară cu scandal, după ce și-a cerut drepturile financiare

În 2016 a plecat cu scandal de la lotul național. Echipa națională se calificase la Campionatul European din Franța, iar pentru această performanță trebuia să primească 90.000 de euro, drept primă. Doar că oficialii FRF au tras de timp și au încercat să-l convingă să mai renunțe din bani.

„Pe masori i-au păcălit și le-au schimbat contractele. Aveau de luat în plus 25 la sută, dar le-au schimbat contractele. I-au trecut pe prestări servicii, unde nu mai aveau niciun fel de bonificații. Ei nu și-au mai luat banii!”, spune Popescu.

Imagine cu Pompiliu Popescu și Miodrag Belodedici la Campionatul Mondial din SUA 1994 FOTO Arhivă personală

Ca să mai aibă viață la „națională”, Pompiliu trebuia să facă la fel: „Iordănescu mi-a transmis să mă duc să mă înțeleg cu ei la bani sau mă vor da afară. Eu aveam de luat 90.000 de euro. Am avut o convorbire cu Burleanu, Bodescu și Vișan și le-am prezentat o notificare că îi acționez în instanță dacă nu-mi vor da banii. Mi-au dat banii și m-au dat și-afară”.

Mi-a fost greu să trăiesc fără fotbal, dar în același timp sunt scârbit datorită modului în care a ajuns și este condus fotbalul românesc. M-a făcut, pur și simplu, să fiu scârbit de fotbal! Pompiliu Popescu, fost medic echipa națională:

