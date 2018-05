Dică se dă cocoș: ”Nu sunt fricos”. Ce-a spus Gnohere despre o eventuală nouă colaborare cu Rednic. Nicolae Dică mai are două meciuri pe banca tehnică a celor de la FCSB și spune că mai trage speranțe la titlu.

„Dicanio” s-a contrat de la distanță cu patronul Gigi Becali, care l-a numit fricos.

„Este posibil (n.r. – să îi fie ştirbită imaginea), eu am avut o discuţie cu domnul Becali. Mie nu îmi place să ies în presă şi să spun ce nu îmi convine, în public. Am lămurit anumite lucruri, dar nu vreau să se ştie ce am vorbit eu cu dânsul. Eu stau foarte bine. Când am venit la Steaua, mi-am propus să fiu puternic.

Ştiam că unii vor spune despre mine că sunt slab, că nu am personalitate, că nu am licenţă Pro. Dar eu am mare încredere în mine. Nu sunt un antrenor fricos, 100% nu sunt fricos. Nu vreau să comentez altceva pe această temă”, a spus Nicolae Dică.

„Mai am 10 zile şi veţi vedea ce se va întâmpla. Eu sper să câştig campionatul”, a completat tehnicianul. FCSB o va întâlni mâine, în deplasare, pe CSU Craiova.

Dică se dă cocoș: ”Nu sunt fricos”. Gnohere, despre Rednic: „Nu comentez”

Harlem Edy Gnohere, golgheterul celor de la FCSB, cu 14 reușite, crede că titlul încă se joacă.

”Totul este posibil, pentru că și CFR are două meciuri grele de jucat. Indiferent de ce se va întâmpla la Giurgiu, ei vor avea misiune dificilă și cu Viitorul. Dar și noi trebuie să câștigăm la Craiova pentru a ne păstra șansele”, a spus Gnohere.

Întrebat cum vede o posibilă nouă colaborare cu Mircea Rednic, cel care l-a pus pe picioare la Dinamo, francezul a răspuns ferm: „Nu comentez!”. Întrebat și dacă a mai vorbit măcar cu Rednic, Gnohere a ținut-o pe a lui: „Nu comentez!”.