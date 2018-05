Reacții după meciul CSM Poli Iași – FCSB 1-0, disputat luni seară, în etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal.

Gigi Becali: ”Sunt explicații pentru acest rezultat, cum să nu fie. Avem jucători valoroși, dar fricoși. CFR n-ar valoare, dar are războinici în teren. Cum să pierzi titlu când adversarul joacă în 10? Noi aveam nevoie și de 0-0. Eram campioni. Eu credeam că știu fotbal. Acum număr bobicii. Nu am niciun fotbalist. Tănase se aruncă. Budescu, mare fotbalist nu poate să facă o preluare. Singurul curajos e Teixeira.

Lui Pintilii i-a venit rău cu două ore înainte de meci. Antrenor fricos! A zis: ”Hai să joc cu Pintilii, că-și revine”. Eu m-am retras, nu mă mai interesează. Cel mai mai bine, ca Negoiță. Vând tot. Pe Budescu îl dau cu un milion la CFR. Vorbesc eu cu Vasi (nr. Geambazi) să îl dea cu un milion pe Alibec. La revedere, să plece! Teixeira să plece şi el, că are 20.000 salariu.

Asta e echipă de bărbați care să joace în Europa? Pe Coman am dat trei milioane de euro, dar nu joacă, vezi Doamne, pentru că nu se antrenează bine, ca să joace marele Budescu. Lui Budescu i-am zis să nu mai bată cornerele direct pe poartă, joacă la mișto, călcâie. Ia 30.000 de euro pe an. Planic, cum să pierzi mingea la mijlocul terenului și să iei gol în 10 oameni? Nu-mi mai fac speranțe. Și dacă ia campionatul ce? Ce să fac cu campionatul? Pentru ce? Nu ai cu cine să joci în Europa”.

Nicolae Dică, antrenor FCSB: ”Nu cred că e jucat titlul, dar așa cum ne-am prezentat nu avem nicio șansă. Nu-mi explic de ce ne-am prezentat așa rău la un meci atât de important. Dacă luam un punct depindeam de noi, dar am luat gol pe final pe o greșeală. Eu sunt principalul vinovat! Trebuie să câștigăm la Craiova. Doar cei care vorbesc aberații la televizor au putut să-și imagineze că venim în plimbare la Iași. Am demonstrat că noi jucăm doar pe teren. Dacă am fi câștigat, s-ar fi spus că Iașul s-a dat la o parte. Eu mai cred, vom muncii cu juycătorii care vor să câștige campionatul. Din păcate, unii se mulțumesc cu puțin, și nu e bine”.

Dică a explicat de ce l-a schimbat iarăși pe Budescu la pauză: ”I-am spus să nu fie mereu pe linie cu Alibec, să stea mai în spate, să nu lase spaţii.. el a făcut altceva. Erau multe momente de joc în care trebuie să scoate mingea în margine, el a jucat în centru. Şi atunci am decis să-l schimb”.

Andrei Cristea, CSM Iași: ”Aștept scuze de la cei care au pus la îndoială corectitudinea noastră. Vorbele urâte ne-au durut. Nu am jucat să încurcăm pe nimeni, am jucat pentru noi. Mă bucur că am înscris, deoarece la 22 de ani am fost trimis la plimbare de la Steaua”.

Constantin Budescu, FCSB: ”Nu știu dacă s-a pierdut campionatul, dar au scăzut șansele. Acum CFR are prima șansă. Sunt tâmpenii, nu am vorbit cu cei de la CFR Cluj. Nici nu știu cine e acționar la CFR. Vom vedea ce va fi din vară”.

Flavius Stoican, antrenor CSM Poli Iași: ”Azi am demonstrat cine este Iașul, cine suntem noi, cei care muncim la această echipă. Am demonstrat că ne putem bate cu oricine. Simt că cei de la CFR Cluj se bucură. Vorbele lor le pun pe seama presiunii. După eliminare m-aș fi mulțumit și cu egal, dar mă gândeam că-i putem surprinde pe contraatac. Jucătorii mei vor împărții o primă de 20.000 de euro. N-a fost un meci spectaculos. Ne dorim ca viitorul echipei să fie mult mai roz din punct de vedere financiar”.

Gabi Balint, analist Digi Sport: ”Cei de la CFR Cluj au avut dreptate, cei de la FCSB au fost în plimbare la Iași. FCSB a murdărit fotbalul”.

Qaka, mijlocaș CSM Poli Iași: ”Nu a fost nicio presiune. Întotdeauna încerc să joc bine împotriva echipelor bune. Câteodată îmi iese, câteodat nu. Întotdeauna joc să câștig. Sunt la Poli Iași, nu știu ce se va întâmpla din vară. Mi s-a spus înainte de joc să mă concentrez, să nu bag de seamă ce se scrie despre transferul meu la FSCB. Nu știu ce diferență este între CFR Cluj și FCSB, mă concentrez doar la echipa mea”.

Florin Tănase, atacant FCSB: ”Mai sper să câștigăm titlu. Mai sunt două partide pe care trebuie să le câștigăm, iar cei de la CFR să se încurce. Se mai întâmplă să avem evoluție slabă, dar atitudinea a lăsat de dorim. Parcă cei de la Poli Iași luptau pentru titlu. Parcă trăiesc coșmarul de anul trecut, când am pierdut titlul pe final. Cred că și Astra și Viitorul pot încurca CFR-ul. Dacă CFR se încurcă, iar noi nu câștigăm înseamnă că nu merităm titlul”.

LIVETEXT Liga 1, play-off, etapa a 8-a: CSM Poli Iași – FCSB 1-0. Lovitură de teatru în Copou. CFR Cluj e lider.