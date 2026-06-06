Anunțul făcut de Dinamo București

Portughezul a pregătit-o pe Zalaegerszeg în sezonul trecut și a terminat pe locul 5 în campionatul Ungariei, relatează Gazeta Sporturilor. A doua zi după plecarea lui Kopic, Dinamo l-a prezentat oficial pe Campos.

„Bine ai venit, Nuno Campos! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică! Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028.

În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, noul nostru antrenor a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent, locul 5 în campionat, și a dus echipa până în finala Cupei Ungariei.

Bem-vindo, Nuno! Desejamos-te muito sucesso e o maior número possível de conquistas no nosso banco técnico!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

Conducerea clubului bucureștean l-a convins pe Campos, astfel că a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo, scrie Fanatik.

„Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivele pentru sezonul următor, clasarea echipei pe locurile 1-3”, a confirmat președintele dinamovist Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

Săptămâna viitoare, antrenorul va ajunge la București. De asemenea, ar urma să fie prezentat joi, 11 iunie, chiar în ziua startului Campionatului Mondial.

Cine este Nuno Campos

Nuno Campos era la Zalaegerszeg din iulie 2025. Acesta a mai fost principal la Santa Clara, Tondela și Flamengo U20, scrie Gazeta Sporturilor.

De asemenea, portughezul a fost anterior asistent la Toluca, AS Roma, Braga, Șahtior, Pacos Ferreira, Porto, Aves.

Nuno Campos a fost secundul lui Paulo Fonseca mare parte din carieră și a câștigat 3 titluri alături de acesta la Șahtior, în 2017, 2018 și 2019. Mai are în CV ca „secund” 3 Cupe ale Ucrainei, o Supercupă a Ucrainei, o Cupă a Portugaliei (Braga) și o Supercupă a Portugaliei (Porto).

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