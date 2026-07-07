Banii finanțează autostrăzi, spitale, școli și investiții locale

Într-o postare publicată pe Facebook, Bolojan spune că absorbția fondurilor europene din PNRR reprezintă „cel mai important proiect pentru România” în această perioadă.

Potrivit premierului, cele peste 4,5 miliarde de euro rămase de atras sub formă de granturi sunt destinate unor investiții importante în toată țara.

„Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din întreaga țară”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul amintește că PNRR este cel mai mare program de investiții al Uniunii Europene și că fondurile nu sunt acordate automat, ci doar după îndeplinirea reformelor și obiectivelor asumate de fiecare stat.

„Banii sunt acordați în tranșe: dacă nu îți îndeplinești obiectivele, nu primești fondurile aferente, iar dacă le îndeplinești parțial, primești doar o parte din bani”, a explicat acesta.

România a primit pe 23 iunie încă 2,25 miliarde de euro din PNRR, sumă nerambursabilă aferentă cererii de plată numărul 4.

Ce s-a întâmplat cu reformele asumate de România

Ilie Bolojan spune că reformele și țintele din PNRR au fost stabilite în 2021. O parte dintre ele au fost îndeplinite, altele au fost renegociate după ce s-au dovedit prea ambițioase, însă există și obiective care au rămas restante.

„Țintele și reformele României au fost stabilite în 2021. Unele au fost realiste și le-am îndeplinit, iar pentru altele mai avem câțiva pași de făcut. Altele s-au dovedit a fi prea optimiste. Le-am renegociat acolo unde a fost posibil. Din păcate, unele obiective au rămas neîndeplinite”, a scris premierul.

Șase legi de care depind miliarde de euro

Potrivit lui Bolojan, pentru deblocarea fondurilor trebuie adoptate șase proiecte legislative importante. Este vorba despre legea salarizării unitare, legea privind incompatibilitățile, legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, legea privind funcția publică, Codul urbanismului și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Primele patru acte normative au fiecare o miză financiară de 770 de milioane de euro, iar ultimele două sunt legate de câte 972 de milioane de euro din PNRR.

Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară

Premierul explică faptul că Guvernul nu mai poate adopta aceste măsuri prin angajarea răspunderii sau prin ordonanțe de urgență. Din acest motiv, este nevoie ca Parlamentul să fie convocat în sesiuni extraordinare.

„Întrucât Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii și nici la ordonanțe de urgență pentru adoptarea acestora, este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea și adoptarea acestor acte normative”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi finalizate consultările cu Comisia Europeană, după care proiectele de lege vor fi trimise grupurilor parlamentare și conducerii celor două Camere.

Obiectivul este ca actele normative să fie discutate și adoptate în a doua jumătate a lunii iulie.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni, vom încheia toate consultările cu Comisia Europeană și vom transmite grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două Camere propunerile de lege, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate și adoptate”, a precizat premierul.

Dacă aceste reforme nu vor fi adoptate la timp, România riscă să nu încaseze integral tranșa de peste 4,5 miliarde de euro din PNRR, bani din care sunt finanțate unele dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și investiții publice aflate în derulare.

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