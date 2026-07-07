„Prezență urs în zona pădurii Gruiu! Stimați locuitori ai comunei Gruiu, vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor. Pentru a preveni orice incident neplăcut sau periculos”, a transmis Primăria comunei Gruiu, pe Facebook.

În acest context, Primăria a emis și o serie de recomandări, pentru siguranța cetățenilor. Mai precis, să evite deplasările în zonă, plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure/ciuperci în zona împădurită, în această perioadă.

De asemenea, dacă se deplasează cu mașina și observă animalul, sub nicio formă oamenii nu trebuie să oprească pentru fotografii sau filmări. Totodată, nu trebuie să coboare din mașină, nici să deschidă geamurile.

Mai mult decât atât, oamenii sunt îndemnați să nu hrănească animalul, ursul fiind un animal sălbatic imprevizibil.

„Orice tentativă de a-i oferi hrană vă pune viața în pericol și îl încurajează să se apropie de zonele locuite”, conform postării.

Oamenii mai sunt sfătuiți să țină animalele în siguranță, să se asigure că animalele domestice și de companie sunt închise în curți sau adăposturi sigure.

De asemenea, în situația în care cineva observă prezența ursului în apropierea gospodăriilor, sau se află într-o situație de pericol iminent, trebuie să sune imediat la numărul unic de urgență 112.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!