Forța ucraineană de sisteme fără pilot a transmis prin intermediul canalului său de Telegram că navele lovite, de circa 7.000 de tone fiecare, sunt vizate de sancțiuni internaționale.

Mesajul conține și filmări alb-negru cu vasele lovite, pe care izbucnesc incendii după atac, precum și afirmația că „lovirea logisticii navale a inamicului complică livrarea de combustibili și muniție necesare pentru sprijinirea activităților militarilor ruși, în special în teritoriul ocupat temporar al Crimeei”.

Cu o zi înainte, în cadrul efortului de a izola peninsula ocupată de Rusia, forțele armate ucrainene au lovit alte două petroliere din flota-fantomă a Kremlinului.

Atacurile efectuate de ucraineni împotriva infrastructurii energetice din Crimeea au provocat deja o penurie de carburanți și au determinat autoritățile ruse de ocupație să declare starea de urgență în peninsula de la Marea Neagră.

Loviturile cu drone maritime au scos din uz și petroliere care transportau pe Marea Neagră materia primă produsă în Rusia, în contextul eforturilor conducerii de la Kiev de a reduce veniturile regimului de la Moscova care pot fi folosite pentru finanțarea războiului.

În plus, explozii inexplicabile s-au produs la bordul unor petroliere acostate în porturi din Rusia. Ucraina nu a confirmat, dar nici nu a dezmințit că ar avea vreun rol în astfel de atacuri.

Kievul cere de mai multă vreme aliaților internaționali să intervină împotriva petrolierelor rusești care ocolesc sancțiunile internaționale.

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