De Andrei Crăițoiu,

Harlem Gnohere a fentat cantonamentul de iarnă al roș-albaștrilor şi, chiar dacă a avut program de pregătire de la antrenorul său personal, are încă kilograme în plus.

Dar atacantul francez de 31 de ani trage tare la antrenamente, rămâne în plus în sala de forță, are grijă la ce mănâncă, iar în zilele libere de la club merge la o sală privată de fitness.

Totul cu un singur plan: să intre din primul minut în Derby de România cu Dinamo de duminică seară și să îi dea gol fostei sale echipe.

Inclusiv casele de pariuri merg pe mâna francezului că va marca! E principalul favorit din loturile celor două echipe, chiar dacă nu trece prin cea mai bună formă a sa.

Bookmakerii îl creditează pe „Bizon” cu prima șansă la gol și îi dau acestuia cota 2,50! Peste Florinel Coman sau Dennis Man.

La Dinamo nici nu se pune problema de favoriți! Perovici abia prinde top 5 ca să înscrie în Derby, cota 3,45! E singurul „câine” pe care pariorii mizează să le strice celor de la FCSB lupta la titlu cu CFR.

Cine e favorit să marcheze în Derby

Jucător Cotă

Harlem Gnohere 2,50

Florinel Coman 2,70

Recomandări Filmul complet al mitei de 10.000 de euro primită de medicul Mircea Beuran. Cine l-a denunțat pe chirurg

Florin Tănase 2,85

Dennis Man 3,05

Slavko Perovici 3,45

Becali vrea să-l vândă pe Gnohere

După ce-a ratat transferurile în Arabia Saudită, Egipt și Turcia, Gigi Becali nu renunță la decizia luată în urmă cu câteva luni, aceea să scape de Gnohere. Zilele trecute, patronul FCSB a declarat scurt atunci când a fost întrebat de posibilitatea ca ”Bizonul” să plece de la echipă: ”Ia să îmi dea cineva bani pe el, că-l dau imediat!”. În urmă cu două săptămâni, Becali declara: ”Dacă pleacă trebuie să luăm atacant, dar nu vezi că nu pleacă? Am cerut 800.000 de euro, dar nu dă nimeni. Îl dau eu și mai ieftin. Nu vreau să scap de el, dar vreau să îl vând”.

Ofertă de 9 milioane de euro pentru Florin Coman

Gigi Becali a declarat că a primit o ofertă pentru Florin Coman din America, dar a refuzat să facă transferul acestuia. ”Am primit ofertă oficială pentru Coman de 9 milioane pe 50% din el! Nici nu m-a interesat, e de la un club din America. Am spus că Florinel Coman nu trebuie să plece în America. Pe 100% sunt 18 milioane. Nu-l dau cu 18 milioane, îl dau cu 20 de milioane! Acum e important ca şi Rădoi să facă ce e bine pentru fotbal. Dacă îl iei şi îl pui pe bancă la naţională, mai bine se duce la U21 şi joacă acolo. Coman mai are timp, are 21 de ani”, a spus Becali la Pro X.

Recomandări A murit la «URGENȚE», după ce medicul i-a spus că nu e o urgență. Tragedie la indigo la Spitalul Judeţean Constanţa

Dragomir nu le dă șanse roș-albaștrilor

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a făcut avancronica meciului de mâine seară. ”E un meci de tradiție, Steaua – Dinamo. Părerea mea e că-i încurcă Dinamo pe steliști. Aoleu, tată, să vezi ambiție, să vezi galeria lui Dinamo. Părerea mea e că vor fi peste 30 de mii de spectatori, o să vedeți!”, a spus Dragomir la Digi. „Mă bucur că revin fanii alături de echipă. Vor face și o coregrafie. Le-am dat și eu bani, pentru că aveam sete de galerie. Vă dați seama, de atâta timp fără galerie…”, a comentat și Gigi Becali.

Nu mi-e frică de niciun jucător! Când ai jucători de calitate alături de tine, şi tu îți dorești să te autodepășești, să fii și mai bun, să fii numărul 1. Concurența face bine echipei!



Harlem-Eddy Gnohere, atacant FCSB

1,97 este cota celor de la FCSB să se impună în Derby-ul de mâine seară, în timp ce rivalii de la Dinamo pornesc cu a doua șansă la victorie, cota 3,80

Gnohere marchează cu toate kilogramele în plus. Și nici nu contează kilogramele, pot fi fotbaliști grași foarte buni și jucători slabi care nu sunt buni

Bogdan Argeș Vintilă, antrenor FCSB

GSP.RO Șocul anului în tenis. Ilie Năstase vrea ca Halep să nu mai reprezinte România!