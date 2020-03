De Mihai Toma,

Mai mulți antrenori și sportivi din clubul cu 9 secții, au primit un document din partea conducerii Corona Brașov. ”Ni se încheie contractele de muncă unilateral. Decizia vine exact în momentele complicate din viața noastră. Drept argument nu e vreo performanță slabă, ci forța majoră provocată de pandemia de COVID-19”, explică cei lăsați pe drumuri.

Lotul de hochei pe gheață, antrenori de la schi sau de la scrimă au primit deciziile.

Documentul trimis pe 23 martie 2020 este semnat de directorul Liviu Puiu, deși chiar primarul George Scripcarul anunțase că începând cu 1 martie 2020, conducerea va fi preluată de Petrică Stancu. Informația a fost publicată și pe site-ul oficial al clubului.

ACTUALIZARE. 14.00. Primarul George Scripcaru a reacţionat şi a decis transforme toatr rezilierile de contrcate în suspendări, astfel că antrenorii şi sportivii vor beneficia conform legii de şomaj tehnic. “Având în vedere că în cursul acestei zile am primit mai multe mesaje ale antrenorilor şi sportivilor de la Corona, am luat decizia de a convoca conducerea clubului pentru a primi informaţiile legate de modul în care aceştia au înţeles să gestioneze situaţia în această perioadă grea pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, intenţia poate a fost bună, dar trebuia să se facă o analiză pe fiecare componentă în parte, astfel încât să îi protejăm pe sportivi şi tehnicieni, pentru a traversa, cu toţii, cu bine această perioadă. Am solicitat ca, de urgenţă, toate documentele de reziliere a contractelor să fie anulate şi având în vedere că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, contractele sportive, în această perioadă, nu pot fi duse la îndeplinire, ele să fie suspendate, iar antrenorii şi sportivii să beneficieze de prevederile legale privind şomajul tehnic. I-am solicitat, de asemena, viceprimarului Costel Mihai ca, după reluarea activităţii sportive, împreună cu conducerea clubului, să facă o analiză pe fiecare secţie în parte, astfel încât activitatea la acest club să se desfăşoare în condiţii optime şi să creăm premisele pentru a avea din nou un sport de performaţă la Braşov”, a declarat primarul George Scripcaru pentru Monitorulexpres.ro.

”Dacă este caz de forță majoră, de nu îi afectează aceasta pe toți cei din clubul Corona Brașov? Sau selecția este una aleatorie, la discreția conducătorilor? Să te ascunzi în spatele unei nenorociri pentru a da afară câțiva oameni, profesioniști ai sportului, este dovadă de mare lașitate și de rea credință” Memoriu formulat de angajați Corona Brașov:



În documentul aflat în posesia ziarului, sunt invocate decizii ale Guvernului, Ordonanțele militare, iar în notificare se scrie că ”forța majoră constituie un motiv al încetării contractului de activate”. Iar contractele ”sunt în imposibilitatea de a fi executate din 18 aprilie”.

Roberto Gliga: ”E dureros, eu mai aveam 13 zile de contract”

Roberto Gliga, 26 de ani, internațional de hochei pe gheață, căpitan al naționalei, de 7 ani sub Tâmpa, s-a trezit și el cu rezilierea pe email: ”Am primit și eu, și alți colegi. Mi se pare o manieră urâtă să se termine așa. Am lăsat acolo suflet și nu mi se pare corect. Eu mai aveam 13 zile de contract. Să sperăm că se va termina totul repede și o să găsesc altceva. Zilele trecute am alergat singur prin parc, mai fac pregătire în casă.”.

Roberto Gliga era de șapte ani la Corona

Cristiana Opriș: ”De ce nu șomaj tehnic? La unii s-a putut cu suspendare, la mine – nu”

Cristiana Opriș, antrenoare de cinci ani la secția de sporturi de iarnă-schi, e mamă singură, cu un copil în întreținere. Nu înțelege criteriile care au stat la baza deciziei:

”Am primit decizia de încetare a contractului pe mail. Nu am primit nici o explicație, doar aceea din document, cu forța majoră. Ba ni se cerea și confirmarea de primire. Ni se pare măsuri discriminatorii, fiindcă la unii angajați decizia e de încetare, la alții – de suspendare. Așa, puteam fi și eu în șomaj tehnic”, spune antrenoarea care a scos copii campioni.

Cristiana Opris

Cel mai mic salariu de încadrare pentru antrenori era de 2.500 de lei lunar.

Dopajul de la handbal, problemele de la hochei

Clubul Corona Brașov. aflat în subordinea Primăriei, este finanțat din banii tuturor brașovenilor. Gruparea are imaginea făcută prag după scandalul de dopaj de la echipa de handbal feminin (verdictul a fost amânat), care a avut ramificații și la secția de hochei pe gheață, acolo unde cazul este încă în cercetare, la Agenția Națională Antidoping.

Strigăt către primarul Scripcaru

”Solicităm primarului George Scripcaru să intervină și să se revină asupra acestei decizii de lăsa oameni din sportul local fără nici un venit în aceste vremuri de criză sanitară, mai ales că și aceste contracte de activitate sportivă au fost reglementate de ultimele decizii ale guvernului, ca fiind acceptate la plata în cuantum de 75% raportat la salariul mediu brut național, pe perioada stării de urgență”, spun cei are s-au trezit decizia.

După ce a compromis nemeritat destinul sportiv a zeci de fete tinere de la secția de handbal, conducătorii numiți politic ai acestui club sportiv se joacă cu cinism de însăși existența unor oameni care se văd părăsiți la greu de cei pentru care s-au sacrificat aducând glorie sportivă orașului și clubului. Antrenorii de la CS Corona Brașov:

Libertatea l-a contactat pe Liviu Puiu, directorul CS Corona Brașov care semnează documentul, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre.

