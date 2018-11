Peste 450 de fotbaliști, reprezentând 42 de țări, participă la Mondialul homleșilor. Ciudad de Mexico a mai găzduit turneul și în 2012.

Fără vreun sprijin din partea FRF

„Ne-ați ciuruit, dar nu ne-ați doborât!” e mesajul lor -, doar cu ajutorul sponsorilor mărunți, tricolorii au ajuns în Mexic, după un drum de 33 de ore.

Participarea a fost în dubiu până în ultima clipă. Eram aproape sigur că nu vom ajunge. Costurile au fost foarte ridicate, preţul unui bilet de zbor era de 600 de euro de persoană pe relaţia Budapesta – Mexico City, iar noi trebuia să fim minimum opt persoane. Ar fi fost dureros ca după zece ani în care am participat, fără excepţie, anul acesta să ne fi oprit. Dar s-a întâmplat o minune, am fost ajutați de oameni cu inimă și suntem la competiție', spune Mihai Rosuș, conducătorul delegației României.

Deplasarea i-a costat 5.000 de euro și o banare din partea Federației

Tricourile sunt donate de patru firme diferite, iar costul deplasării s-a ridicat la 5.000 de euro. Banii au venit de la oameni simpli. Cei de la FRF m-au șters de pe pagina lor de Facebook în timpul campaniei de la alegeri. Atât Răzvan Burleanu, cât și Ciprian Paraschiv, cu care țineam legătura, ne-au mințit, nu ne-au ajutat deloc, le-am scris un comentariu pe Facebook în timpul alegerilor și m-au șters de pe lista de prieteni. Nimic nu-i pe pământul asta veșnic , fiecare va plăti într-o zi, asta le scrisesem', explică Mihai.

Lotul a fost selecționat în urma Cupei Mobilității, de la Timișoara. Iar cazurile jucătorilor sunt complexe. Durere, suferință și speranță! Și reabilitare, la urma-urmei. Toți sunt drpgați cu fotbal. Și salvați de fotbal!



Felician Pușcaș -30 ani

Pușcaș, care a jucat la CS Oravița, în liga județeană Caraș-Severin, a fost trimis în judecată în 2010, după ce a plasat pe piaţă valută falsificată. Felician cumpărase un laptop cu 250 de euro falsificaţi. A fost arestat pentru trafic de bani falși, furt și complicitate la furt și a fost închis la Penitenciarul Timișoara. A făcut trei ani, a fost căpitan al echipei penitenciarului. A fost eliberat condiționat, pentru bună purtare, la începutul anului. E angajat la un dealer auto din Arad.

Emilian Micșa – 34 ani

Emilian Micșa a fost abandonat la un orfelinat de mic din cauză că părinții lui nu aveau condiții să îl crească. La 18 ani își caută de lucru prin Danemarca, unde e ajuta de oameni de acolo să se integreze în societate. După 10 ani a revenit în Timișoara și a fost selectat să reprezinte România la acest Mondial.

David-Șerban – 25 ani

David Șerban a fost arestat pentru trafic de bani falși și a fost închis doi la Penitenciarul Timișoara. A stat doi ani și a fost eliberat anul acesta, pentru bună purtare . A fost la juniorii lui Poli Timișoara .

Elisei Șerban – 25 ani

Elisei Șerban a fost dependent de stupefiante, deși provine dintr-o familie foarte bună. Anturajul îl îndemna să ia puțină iarbă, că nu i se întâmplă nimic'. De la iarbă' a ajuns la heroină și nu a mai reușit să scape de ea decât după ce a intrat într-un program de reabilitare la fundația Team Chelenge din București. După doi ani spune că s-a vindecat!

Robert Foldi – 28 ani

Robert Foldi a rămas orfan de tată, dar a avut puterea să nu ajungă în medii dubioase. După terminarea liceului, s-a înscris la înscrie la Facultatea de Educație Fizică și Sport. E jucător în campionatul județean Timiș, dar și în Austria, a făcut Liceul Penticostal Logos, unde şi-a descoperit harul de a avea o voce deosebită, apoi a făcut Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Robi le-a încercat pe toate, lucrând şi în fabrică, şi la privat. Fotbal joacă de când se ştie, şi-a făcut junioratul la Electrica, apoi a jucat la Gătaia. În 2007, a reuşit performanţa incredibilă de a marca 8 goluri pentru Timișul Șag într-un singur meci. Robert are o pasiune: are voce și cântă într-un cor bisericesc. E agent de vânzări la o firmă din Timișoara

Denis Leahu -16 ani

Denis Leahu are 16 ani și nu avem voie să-i scriem povestea. Cei care au tutela lui nu ne-au dat acordul pentru a-i face publică povestea!

Ce ar fi de transmis oamenilor străzii care vor să-şi schimbe vieţile, făcând sport? „Să nu renunţe la luptă! Eu sunt de părere că, dacă vrei, chiar poţi. Trebuie să ai voinţă şi pe cineva lângă tine, ca să te ajute în momentele-cheie.

De asemenea, fotbalul este un fenomen extraordinar, care te poate ajuta în multe feluri: să lucrezi în echipă şi să o respecţi, să te supui regulilor, strategiei de joc, să fii disciplinat şi punctual, să ştii să pierzi şi să recunoşti că adversarul tău a fost mai bun ca tine – pentru că se întâmplă să mai și pierzi – etc.”, spune Mihai Rosuș, 42 de ani, angajat al fundaţiei Metanoia, cel care a sprijinit ideea creării unei naţionale a oamenilor străzii.

„Am avut și eu o viață mai tumultuoasă. Eu am fost într-o familie, dar una destrămată, cu tată alcoolic, mama m-a crescut. De 15 ani m-am întors la credință. Până atunci am făcut toate nebuniile, am fost hoț de buzunare, am fost hoț de mașini, am fost implicat în bătăi, scandaluri. Într-o zi era să mor, e o poveste mai lungă, și știam în acel moment că, dacă mor, mă duc în iad. Nu sunt mare orator, nu am fost nici mare fotbalist, cea mai mare realizare a mea a fost ca am evoluat în Liga a șaptea din Spania. Sportul te învață să fii mai disciplinat. Trebuie să lucrezi în echipă și nu poți să faci pe teren tot ce te taie capul”.

„Am trăit intr-o familie dezorganizată, tatăl meu a fost alcoolic. Și mama ne-a crescut cu greu. Da, am avut cazier, am furat, am fost în anturaje dubioase, m-am bătut, asta e adevărat. Dar m-am vindecat” – Mihai Rosuș

Cum a început totul?

„Într-o zi, acum 15 ani, treceam prin Timişoara şi, pe una dintre străzi, câţiva copii încinseseră un meci cu o minge dezumflată. Ideea mi-a venit pe loc: ce-ar fi dacă am face o echipă de fotbal cu oamenii străzii?”. Pe vremea aceea, Rosuș era asistent social la o fundaţie care se ocupa de oamenii fără adăpost. Aşa că, în scurt timp, a pus în practică ideea. A făcut echipa şi a găsit un teren unde să se antreneze, undeva în spatele Bisericii Metanoia, la marginea oraşului.

„La început, am avut ceva bătăi de cap, pentru că băieţii veneau la preselecţii sau la antrenamente cu punga de aurolac după ei! Le-am explicat că n-au nici o şansă să facă parte din echipă dacă nu renunţă la obiceiul ăsta şi au înţeles”, spune Rosuș.

FotbalDeStrada.ro este un proiect al Centrului Creştin Metanoia, prin care se doreşte oferirea unei alternative de integrare socială a copiilor străzii, a persoanelor defavorizate şi a celor dependente de alcool sau de droguri.

200.000 de spectatori sunt așteptați la terenuri în Ciudad de Mexico și se estimează că milioane de oameni vor urmări cele 360 de jocuri în livestream.

S-au calificat în faza a doua

România a luat startul la acest turneu, câștigând meciul de debut, 6-4 cu Țara Galilor. În Grupa G, din cele 8 grupe preliminare, tricolorii au mai trecut de Zimbabwe (6-5) și Grecia (7-1), au cedat cu Irlanda (6-9), însă s-a calificat în faza a doua, unde au fost repartizați într-o serie cu Bosnia Herțegovina, Polonia, Bulgaria, Kîrghîzstan și Lituania.

Anul trecut, la Oslo, homleșii români au încheiat pe poziția a 11-a . Cea mai bună clasare a Romaniei a fost în 2015, locul 6.

Care este regulamentul și ce înseamnă homless

Trebuie precizat că homeless nu înseamnă neapărat că persoanele implicate sunt oameni fără adăpost, ci e vorba și de cazuri sociale, tineri crescuți fără părinți, tineri care au scăpat de consumul de droguri și alte asemenea situații.

Regulamentul competiţiei

– vârsta minimă de participare este de 16 ani (și nu trebuie să fi participat la vreo ediție anterioară);

– jucătorii trebuie să fi fost persoane fără adăpost la un moment dat în ultimul an (după 1 noiembrie 2017), în conformitate cu definiția națională dată persoanelor fără adăpost; să își câștige traiul ca vânzători stradali; să fie solicitanți de azil care nu beneficiază de statutul de azil în prezent sau care au fost solicitanți de azil în trecut, însă au obținut statutul de rezident; să fie persoane aflate în prezent în programe de reabilitare pentru dependenții de droguri și alcool, care au fost fără adăpost la un moment dat în ultimii doi ani.

– lotul fiecărei echipe este alcătuit din 8 fotbalişti (1 portar, 3 jucători de camp și 4 rezerve);

– pe teren intră un portar şi 3 jucători de câmp;

– durata unei partide este de două reprize a câte 7 minute;

– dimensiunile terenului de joc: 22 de metri (lungime) şi 16 metri (lăţime);

– loviturile de departajare se bat ca la hochei pe gheaţă;

– antrenorul trebuie să fie un fost participant la competițiile pentru homleși.