Scutiri de taxe pentru suporteri până pe 19 iulie

Planul guvernamental prevede exonerarea temporară a mai multor băuturi de la plata impozitului pe consumuri speciale (accize).

Măsura se aplică în principal berii, dar include și vinul, o băutură mai puțin populară în statul andin.

Reducerea fiscală va rămâne în vigoare până la data de 19 iulie 2026, ziua în care se va încheia Cupa Mondială găzduită de Mexic, Statele Unite și Canada.

Șeful statului a făcut acest anunț, primit cu entuziasm și aplauze, în timpul inaugurării unui proiect de infrastructură rutieră în provincia pakistă Guayas.

Această zonă de coastă a fost intens mediatizată din cauza conflictelor violente dintre bandele rivale de traficanți de droguri pentru controlul teritoriului, însă atenția publică s-a mutat acum către sport.

Fotbalul trece în prim-plan

Ecuadorul se pregătește în aceste zile pentru cea de-a cincea sa participare la un turneu final de Cupă Mondială, urmând să înfrunte duminică selecționata Coastei de Fildeș.

Purtând tricoul galben al echipei naționale, președintele Noboa s-a arătat extrem de optimist cu privire la parcursul reprezentativei sud-americane și a subliniat pasiunea conaționalilor săi pentru acest sport.

„Toată lumea este deja mai concentrată pe fotbal decât pe restul problemelor, și este normal, suntem o țară a fotbalului. Selecționata Ecuadorului va ajunge foarte departe în această competiție”, a declarat Daniel Noboa.

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