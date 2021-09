Imagini fabuloase cu Emma Răducanu. Jucătoarea de tenis cu origini românești, omagiată pe site-ul federației britanice

Articolul intitulat „Ascensiunea remarcabilă a Emmei Răducanu” creionează cariera jucătoarei din momentul în care a pus prima oară mâna pe racheta de tenis, descrie munca și pașii corecți pe care i-a făcut, vorbește despre sacrificiile ei și ale familiei ei. Totul a condus la succesul fabulos de la US Open.

„Născută la Toronto în 2002, cu mamă chinezoaică și tată român, Răducanu s-a mutat în Anglia când avea doar 2 ani. Familia ei s-a stabilit în Bromley, Kent, iar centrul de tenis avea să devină în curând o a doua casă pentru ea”, notează site-ul federației britanice.

Părinții Ion și și Renee lucrează în Finanțe, „de la ei a preluat puterea mentală, atât de evidentă la New York”.

„Copil fiind, Emma si-a petrecut multe dintre vacanțe vizitând bunicii din România, unde a și jucat în turnee de tenis, în turneele de copii. Este o călătorie pe care încă îi place să o facă și azi. Se bucură să-și viziteze bunica, undeva în centrul Bucureștiului. Merge în România de câteva ori pe an și se bucură de mâncarea incredibilă pregătită de mamaie”, notează federația cu sediul la Londra.

Bromley Tennis Centre, a doua casă

Emma a început drumul spre performanță la Bromley Tennis Centre. La doar 6 ani, ea câștiga naționalele Under 8.

Mai târziu, Emma a câștigat un turneu rezervat fetelor sub 9 ani, la Sundridge Park din Kent, apoi și-a adjudecat Kent County Junior Championships.

Primul titlu național, la 9 ani

În octombrie 2010, Emma cucerea primul titlu regional LTA, la Beckenham, fără a cedat vreun set.

Copila de 8 ani a continuat să-și adjudece titluri locale și regionale în întreaga țară, inclusiv Scottish Junior Open și Bournemouth Open, unde a disputat un meci memorabil în fața rivalei Indianna Spink, 18-16 în actul decisiv.

La 9 ani, Răducanu și-a trecut în palmares primul titlu la nivel național, după un turneu desfășurat la Graves Tennis Centre din Yorkshire.

La nivel regional a continuat să concureze sub limita de vârstă. În 2012, când abia împlinise 11 ani, a câștigat titlul comitatului Kent.

Sezonul 2012-2013 e primul când și-a pus amprenta la nivel internațional, învingând în Tennis Europe Under 11, de la Bressuire.

Well done to Emma Raducanu for winning the 12U girls @Nike Winter National Tour Finals pic.twitter.com/4SmBxQOBVB — LTA (@the_LTA) March 30, 2014

În 2014, Răducanu e selectată de federație pentru a face parte din echipa Marii Britanii la Cupa Campionilor Europeni Under 12, alături de Lillian Mould și Indianna Spink. Răducanu a câștigat 10 din cele 12 meciuri de simplu și dublu, iar Marea Britanie a obținut bronzul.

La 12 ani, la celebrul turneu Orange Bowl, de la Miami, SUA, a terminat pe locul cinci la categoria U12.

Următorul succes a venit la Tenis Europa 14 & Under turneu la Zoetermeer.

În 2015, Emma a acces în finala națională Road to Wimbledon, pe celebrele terenuri de iarbă ale All England Club, o realizare care a început să atragă atenția în mass-media britanice.

Copil de mingi în Billie Jean King Cup

Era clar că este una dintre cele mai bune jucătoare din grupa sa de vârstă. Ca bonus, Emma a fost copil de mingi la un meci din Billie Jean King Cup, când echipa britanică era condusă de Judy, mama celebrilor frați Murray.

La 13 ani, Emma a învins în Tennis Europe de la Roehampton, și la simplu, și la dublu.

Destinată recordurilor de precocitate, Răducanu a devenit cea mai tânără campioană la Nike Junior International în Liverpool., eveniment ITF Under 18!

Unul dintre aspectele remarcabile ale parcursului lui Răducanu până în finala câștigată de la US Open a fost puterea ei de a reveni, un aspect al jocului pe care l-a dezvoltat în ani de muncă.

Emma încheie pe locul al treilea în 2016, la Orange Bowl U14.

Congrats to our 2016 3rd and 4th place winners! pic.twitter.com/7IGa2OheOA — Junior Orange Bowl Tennis (@JrOBTennis) December 21, 2016

Au urmat, la începutul anului 2017, victorii în turneele ITF de la Hamburg și de la Oslo.

În ciuda faptului că avea doar 14 ani, Răducanu este selectată în echipa Marii Britanii pentru Cupa Maureen Connolly, o competiție anuală pentru fete cu vârsta sub 18 ani.

Întâlnirea cu Federer, antrenamente cu Andy Murray

Răducanu a devenit, apoi, membru regulat al echipelor de juniori ale Marii Britanii.

Această oportunitate i-a oferit și șansa să se întâlnească cu una dintre legendele tenisului, elvețianul Roger Federer.

La 15 ani, Emma Răducanu era deja junioara britanică numărul 1 și cucerea primul ei titlu internațional la senioare.

La US Open 2021, Emma a jucat pe cea mai mare arenă de tenis din lume, stadionul Arthur Ashe de la Flushing Meadows, dar a avut și experiențe similare și ca junioară, jucând în fața unei asistențe numeroase la Royal Albert Hall, la sfârșitul anului 2017, în cadrul evenimentului Champions Tennis.

What a moment! SportsAid athletes Benjamin Heynold, MJ Changwereza, Emma Raducanu and William Jansen step on to the @RoyalAlbertHall court ?#SupportTheNext #ChampionsTennis pic.twitter.com/iToTvReyuI — SportsAid (@TeamSportsAid) December 1, 2017

În 2018, Răducanu a câștigat ITF Junior Tenis Grad 3, la Chandigarh, India, fără să cedeze vreun set, și al doilea său titlu ITF Junior Tennis o săptămână mai târziu.

Aceste succese au făcut parte dintr-o serie de 20 de victorii, la începutul anului 2018. A fost recompensată cu patru titluri la juniori și accederea în top 50 mondial la juniori.

Sportiva, 15 ani la acea dată, a câștigat primul ei titlu ITF de senioare, în mai 2018. A fost cea mai tânără jucătoare care a ajuns într-o finală ITF.

?? Emma Raducanu for winning her 1st @ITFprocircuit ? at 15 years old in Tiberias ? https://t.co/SBmloZKbaw pic.twitter.com/dNxzvnlXtc — LTA (@the_LTA) May 21, 2018

A plecat de pe locul 885 WTA

Acel succes din Israel a plasat-o pe locul 885 WTA. Începea o traiectorie ascendentă până la locul 23 în lume, după victoria de la US Open.

Tot în 2018, Răducanu a jucat din nou la Wimbledonul juniorilor, pierzând în fața câștigătoarei și viitoarei campioane de la Roland Garros, Iga Swiatek, în sferturile de finală.

Începând cu 2019, Răducanu s-a alăturat programului de burse LTA, cel mai înalt nivel de sprijin oferit jucătorilor tineri de către federație. Bursa li se adresează sportivilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, cu cele mai mari șanse de a ajunge în top 100 ATP/ WTA la simplu, în termen de cinci ani.

Tânăra, ajunsă la 17 ani, a cucerit trofeul ITF la Pune, India. Termina anul 2019 pe 374 în clasamentul mondial WTA.

What a week!! Through qualifying and 7 matches to win my first #25k title! Couldnt be happier?? pic.twitter.com/emCPTy7znE — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) December 15, 2019

A fost convocată în echipa de Fed Cup a Marii Britanii, în premieră, pentru meciul cu Slovacia, de la Bratislava.

Emma a avut întotdeauna ceva special. Dar a rămas o persoană cu picioarele pe pământ și sper să continue așa. Anne Keothavong, căpitan nejucător:

Progresele remarcabile înregistrate de Răducanu înaintea pandemiei i-au adus titlul de LTA Girls Player of the Year, la Premiile LTA Tennis 2020. De asemenea, a fost nominalizată de LTA pentru premiul BBC Young Sports Personality of the Year.

. @EmmaRadacanu scoops our first performance award for ‘Girls Player of the Year



Emma receives her award for moving through the @WTA rankings from 627 to 374 in 2019. Congratulations! #LTAAwards pic.twitter.com/l6pfJoAZiu — LTA (@the_LTA) July 30, 2020

Un punct culminant pentru Răducanu în 2020 a fost șansa de a se antrena alături de Andy Murray.

2021, anul în care a explodat

2021 a fost anul în care Emma a explodat. Răducanu a ajuns în optimi la Wimbledon, dar s-a retras înaintea meciului cu Ajla Tomljanovic, din optimi.

Acum e pe Everest, după victoria din finala probei feminine de la US Open.

Înainte de turneul american, a obținut rezultate remarcabile la liceu – un A* la matematică și un A la economie. Fără educație nu se poate!

„Performanțele ei uimitoare de la Wimbledon și de la Flushing Meadows au captat atenția națiunii. Rezultatele ei au darul de a inspira copiii să vină să joace tenis”, a încheiat trecerea în revistă site-ul federației britanice.

La Centrul de Tenis Bromley, cei mai mici au deja modelul și vor să calce pe urmele Emmei. Exemplul e viu, printre ei.

