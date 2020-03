De Răzvan Cîrceag,

Eric s-a transferat în 2011 la Karpaty Lviv, după ce a fost foarte aproape să semneze cu nemții de la VfL Wolfsburg. Din cauza unui conflict între cele două cluburi, Gaz Metan și Karpaty, brazilianul a făcut tușa multe luni în Ucraina.

Mai mult, nu își primea nici salariul, iar frustrarea acumulată a început să îl apese tot mai tare. Din acest motiv, fotbalistul a ajuns până în punctul în care devenise dependent de alcool și a vrut să se sinucidă!

Eric de Oliveira a trecut prin clipe grele

“Mereu mi se spunea că o să joc în meciul următor și nu intram deloc. Eram dezamăgit, am intrat într-un fel de depresie. Într-o seară, am ieșit cu un coleg, mi-a dat să beau și de atunci am început să beau singur o sticlă de whisky pe noapte. Lăsam alcoolul doar în momentul când eram cu familia mea. Cu ei îmi reveneam, eram alt om”.

Făcuse psoriazis, din cauza supărării!

Mijlocașul de 34 de ani a continuat: “Când ei nu erau, eram singur și luam sticla. Cei de acolo m-au făcut să cred că sunt cel mai slab din lume. Eu mă gândeam să le dovedesc că sunt bun, voiam să joc. Trecuseră 4 luni și degeaba… Să vii din România, unde ești cel mai bun străin din campionat, și să ajungi să crezi apoi că ești cel mai slab… Mi-au ieșit pe tot corpul pete de la psoriazis, ajunsesem la 78 kg”.

Ajunsesem deja în decembrie, eram de necontrolat cu băutura. Dacă în vremea respectivă aș fi avut acces la droguri, cred că foloseam și droguri. Dacă îmi dădea cineva, 100% luam! Eric de Oliveira:

“Într-o noapte, m-am gândit să mă arunc de la etajul 6. M-am așezat în geam, nu știu ce aveam în minte. Eram amețit, eram… Era iarnă, ningea afară. Dintr-odată, a venit un vânt rece care m-a trezit, efectiv, și am început să plâng în hohote. M-am pus lângă geam și am început să plâng. Din ziua aia am pus stop și am zis că trebuie să fac ceva să plec de acolo”, a mărturisit Eric la GSP Live.

Sfaturi pentru tinerii aflați în momente grele

“Le-aș recomanda să caute pe cineva repede, pe mama, tata, un prieten bun. Ca să vorbești, să te descarci. Îmi era rușine să le spun altora că nu mai am bani. Chestiile astea m-au făcut să mă retrag și să ajung în situația asta, îmi era rușine să îi cer cuiva bani. Înghițeam chestiile astea și mergeam înainte”, a mai spus Eric de Oliveira, mijlocaș FC Voluntari.

CV Eric de Oliveira:

A jucat, de-a lungul carierei, la Metropolitano, Gaz Metan, Karpety Lviv, Pandurii, Al-Ahli, Matsumoto Yamaga, Najran, Al-Markhiya, Viitorul și FC Voluntari.

Are 65 de goluri în Liga 1, depășindu-l recent pe Wesley da Silva, fostul atacant brazilian al celor de la FC Vaslui, în topul golgheterilor străini din istoria Ligii 1.

A cucerit Cupa și Supercupa alături de Viitorul, în 2019. A mai disputat o finală a Cupei Ligii, alături de Pandurii, în 2015.

În iulie 2011 s-a căsătorit cu handbalista română Cosmina Dancu. Au împreună doi copii.

