EXCLUSIV. Interviu la Zürich cu Sepp Blatter, fostul șef al fotbalului mondial: „Dacă fata mea ar fi trebuit să se căsătorească, i-aș fi spus să-l aleagă pe Messi”

Suntem la restaurantul cu ștaif Adlisberg, într-una dintre cele mai frumoase zone de recreere din Zürich, locul de întâlnire pentru interviul cu Joseph Blatter, 86 de ani. Acum urmărit de probleme și de justiție, Blatter a fost cândva „Supremul”. A lucrat în cadrul FIFA începând din 1975 a condus destinele fotbalului mondial între 1998 și 2015. Pe 21 aprilie, Mister „Sepp” a făcut loc în „program” reporterului din „țara lui Hagi”, pentru un interviu acordat publicului românesc, prin intermediul publicațiilor Gazeta Sporturilor și Libertatea. Discuția a durat aproape un ceas.

Joseph Blatter are 86 de ani. Aici se pregătește să ofere câteva autografe.

Chelnerul, ca profesor de istorie

„Adlisberg are o istorie lungă”. Chelnerul vorbește în șoaptă, parcă pentru a nu-i deranja pe ceilalți clienți. „Spiegeleye” (n.r. – ouă-ochiuri), se aude la masa vecină. Am plecat de la Basel mai devreme pentru a fi sigur că nu sunt trădat tocmai de punctualitate. Se spune despre ceasurile elvețiene că sunt al naibii de exacte. Caffe-latte-ul costă 6,8 franci (n.r. – 33 de lei).

Clădirea Adlisberg a fost menționată pentru prima dată în 1675. În 1882, după un incendiu, a fost refăcută a la belle-epoque, cu han, hambar și grajd. Chelnerul nostru e și profesor de istorie a locului.

În 1943, orașul a achiziționat și ferma, și hanul, asigurând conservarea și promovarea zonei. Adlisberg e pe lista clădirilor protejate.

Restaurantul Adlisberg.

„Mihai, domnul Blatter e gata”. E vocea lui Thomas Renggli, purtătorul de cuvânt al celui care a condus cu mână de fier fotbalul mondial vreme de 17 ani.

Cardiologul mi-a spus că inima pe care o am mă va ține 100 de ani. Iar eu l-am întrebat: Din acest moment?. Sepp Blatter:

Blatter a suferit o operație pe cord iarna trecută. A fost plasat în comă artificială timp de o săptămână, chiar când lupta împotriva coronavirusului. „Nu am nicio amintire despre faza critică. Eram complet plecat, halucinam! Lucrurile s-au îmbunătățit de la sfârșitul lunii martie 2021”, avea să declare pentru ziarul Blick. Acum, Blatter se simte în formă, spune el la dialogul cu publicul GSP și Libertatea, mediat de jurnalist.

Reporterul Libertății și Sepp Blatter

E un partener când jovial, când sumbru, când aprins, dacă e vorba de procesul în care sunt implicați el și Michel Platini, fostul președintele UEFA. Am vorbit despre fotbalul românesc, de Hagi și Nadia Comăneci, despre modul în care s-a schimbat fotbalul, de la Pele și Maradona, la Messi și Cristiano Ronaldo, despre Putin, pentru ca, la final, să primim lecții despre cum să alegem cel mai bun vin și o recomandare gastronomică.

Libertatea: Domnule Blatter, ați trecut peste probleme de sănătate în ultima vreme, cum vă simțiți acum?

Sepp Blatter: Am reușit să înving COVID, iar despre inimă nu pot spune decât că este foarte bine. Cardiologul mi-a spus așa: „Inima pe care o ai te va ține 100 de ani!”. Iar eu l-am întrebat: „Din acest moment?” (râde). Motorul încă funcționează, mă simt ok, sunt ok.

„Am reușit să înving COVID”, spune, jovial, Blatter

„Totul este, parcă, mai natural în România!”

– Care sunt primele gânduri care vă vin în minte când vă gândiți la România?

– Pentru mine, România a fost întotdeauna o țară foarte interesantă, cu oameni calzi, primitori, cu limba voastră de origine latină, atât de apropiată de italiană… Să-ți mai spun ceva, fiindcă nu ne aude nimeni: totul este, parcă, mai natural în România!

– Și fotbalul?

– România a produs mereu fotbaliști de calitate, însă cel care a scris istorie în fotbalul mondial este Gheorghe Hagi. A fost excepțional în toate modurile posibile. Chiar dacă nu ați mai avut rezultate în ultima perioadă, în continuare România este o țară respectată. Nu numai în fotbal, în toate sporturile. Cine nu-și aduce aminte de faimoasa Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă?!

De când îmi e dragă România? Din 1984, când, la Olimpiada de la Los Angeles, când ați ales să treceți peste boicotul țărilor estice și ați fost prezenți acolo. După părerea mea, acea participare a fost o prezență sinceră și dreaptă pentru sport. Sepp Blatter:

– În 2011 ați fost la București, să inaugurați Centrul Tehnic al Federației Române de Fotbal de la Buftea. Ce vă amintiți?

– Am fost la deschiderea oficială a centrului și am amintiri foarte plăcute. Aș descrie România ca un răsărit în partea de est a Europei. Dacă te uiți la Bulgaria, vecina României, este mai ștearsă, așa…

– Stoicikov, cel mai mare fotbalist bulgar, ne-a transmis cândva că suntem „mămălicki”, adică mămăligari…

– Bulgaria a fost întotdeauna rivala României în fotbal. Cunosc, e polenta din limba italiana, nu? (râde).

Jocul de fotbal a devenit „excepțional de bun”

– Ce spuneți despre fotbalul din ziua de azi?

– Jocul, excepțional de bun, s-a dezvoltat foarte mult, este mai rapid, iar acum jucătorii sunt versatili, pot adopta orice poziție în teren, dacă este nevoie. Jocul este acum stăpânit de o generație de jucători compleți.

– Detaliați, vă rog, pentru microbiști.

– Insist asupra faptului că jocul a devenit foarte rapid. În perioadele trecute, când primeai balonul, principiul de bază era „primești, te uiți, pasezi”. Azi nu ai timp să vezi, pentru că totul este dinamic. Trebuie să te informezi și să „vezi” dinainte unde trebuie să pasezi. Jocul a devenit mult mai atractiv și ligile de top sunt foarte atractive, se joacă un fotbal de calitate.

– Ce campionat vă place cel mai mult?

– În Premier League se joacă un fotbal de înalta calitate, diferit față de Spania sau Italia, unde accentul se pune pe posesie.

Despre Cristiano și Messi, cu studenții de la Oxford

– Ați văzut și ați stat aproape de mulți jucători mari. Cine a fost cel mai mare?

– Acum 10 ani, țineam o prelegere la Universitatea Oxford, din Marea Britanie. Am fost întrebat de studenți cine e mai bun, Messi sau Cristiano Ronaldo. Inițial, le-am spus că nu pot face diferența între ei, deoarece amândoi sunt excepționali. „Domnule Blatter, sunteți președintele FIFA, trebuia să decideți!”, m-au contrat studenții.

Le-am spus că, în momentul în care s-a apucat de fotbal, Ronaldo, portughezul, a trebuit să învețe totul. A făcut-o cu foarte mare determinare, și-a îmbunățit aproape de perfecțiune toate „skills”-urile. Azi, poate sări la duel aerian mai sus decât orice alt jucător, controlează mingea de zici că e magnet, este un comandant în teren. Modul cum își pregătește fiecare lovitură liberă, acei 7-8 metri pe care îi măsoară și-i parcurge până la minge… Este fenomenal, excepțional.

– Dar despre Messi ce le-ați spus studenților de la Oxford?

– Că un copil firav din Argentina a ajuns la Barcelona, unde a început să crească. A dezvoltat o tehnică de neegalat și a devenit un fotbalist formidabil. A trebuit să iau o decizie între cei doi și am zis: „Dacă fata mea ar fi trebuit să se căsătorească, i-aș fi spus să-l aleagă pe Messi”. E de mai mare încredere!

Despre Messi spune că e de mare încredere

„Maradona, dar unic pentru minge”

– Între Pele și Maradona, pe care îl alegeți?

– Ei vin din perioade diferite, ere diferite. În opinia mea, Maradona a fost cel mai talentat fotbalist care a existat, cu un dar unic pentru minge. La începuturile lui, nu se lupta deloc pentru balon, îmi amintesc că unul dintre primii lui antrenori i-a spus: „Aici ești la fotbal, nu la circ”. Când a început să se și bată pe teren, a devenit o „mașină”, golurile au început să curgă. A fost un jucător excepțional, dar niciodată nu a putut face față popularități imense.

Cât despre Pele – îi doresc tot binele din lume, am înțeles că este din nou internat în spital, brazilianul a fost excepțional. „Mirosea” golul, nimeni nu a înscris atât de mult. Personal, el este „the greatest” în inima mea.

În 2014, Pele a primit „Ballon d’Or Prix d’Honneur”. Foto: EPA

„Infantino este departe de a fi un monstru, un monstru este ceva important”

– Care mai este relația dv. cu actualul șef FIFA, Gianni Infantino. Am citit în presa că l-ați numit în trecut „un monstru”…

– Nu, nu, niciodată nu l-am numit monstru! Eu am fost numit un monstru de precursorul meu, Joao Havelange, mi-a spus că „am construit un monstru”. Infantino este departe de a fi un monstru, un monstru este ceva important! (râde)

Am spus despre Infantino că nu iubește fotbalul, pe când eu l-am iubit. Îmi aduc aminte că fata mea, Corinne, a fost foarte afectată când i-am spus că fotbalul este viața mea. Sepp: Blatter:

Revenind, îmi aduc aminte de o caricatură dintr-un ziar elvețian în care era prezentat cu o minge în cap. Lumea a început să spună că are prea multe mingi în cap. Poate chiar a fost lovit cu o minge și nu știe exact ce se întâmplă. Am încercat să iau legătura cu el, dar a refuzat. Lipsă de respect și lipsă de educație.

– Care este situația procesului de corupție în care sunteți implicat dv. și Michel Platini?

– Este o mare prostie! Eu și Platini ne cunoaștem de mult timp, de pe vremea când nu era încă la FIFA. Înainte de primul meu mandat, preluat în 1998, am avut o discuție în Singapore. Michel fusese propus președinte, dar el mi-a spus că eu trebuie să fiu alesul. Am spus „da” și i-am cerut ajutorul. Eu am fost ales pentru 4 ani, el a lucrat cu mine, iar apoi a fost ales în funcție de FIFA și de UEFA. Știam că nu putea fi în două locuri în același timp. Contractul lui valora un milion de euro anual ceea ce noi nu puteam plăti la acel moment.

Dosarul de corupție? „Un nimic”, spune Blatter

– Sunteți urmărit de justiție.

– Mai târziu, în 2010, Platini a contactat FIFA, spunând că încă îi datorează sume de bani, aproximativ două milioane de euro. Într-un final, Platini a ajuns să acționeze în judecată sistemul de control al FIFA. Dar FIFA, ca asociație, acționează sub legea civică, nu cea comercială, ca alte societăți.

Joseph „Sepp” Blatter sosește la conferința de presă pentru a răspunde verdictului Comisiei de Etică FIFA, la fostul sediu al FIFA, Hotel Sonnenberg din Zürich, Elveția, 21 decembrie 2015. Foto: EPA

În octombrie 2015, autoritățile elvețiene, procuratura, au organizat un caz în justiție pentru cele două milioane de euro. Un caz foarte lung și fără sens, aș putea spune.

Noul judecător numit pentru acest caz a spus că este un dosar „foarte complex” și necesită mult efort, dar, în opinia mea, este… nimic. Nu înțeleg de ce durează așa de mulți ani, fără niciun rezultat…

– Domnule Blatter, cum se desfășoară acum o zi din viața dv.?

– Mă trezesc întotdeauna la ora 6.00. Îmi fac ritualul, mișcările de dimineață, mă uit la televizor și mă pun la curent cu știrile de pe mapamond. Când am început munca de birou, programul era de la 8.00, dar eu eram întotdeauna acolo la 7.00. Toată viața mea am făcut la fel, chiar și când am început cariera la FIFA.

Un pahar de vin roșu e mereu bine-venit și aș recomanda Pinot Noir din Valais, regiunea mea natală. Cât despre mâncare, fiecare canton elvețian își are propria bucătărie.

– Ați fost în relații apropiate cu Vladimir Putin. Rusia a organizat Cupa Mondială din 2018.

– Putin a fost puțin rezervat, nu credea că Rusia va fi aleasă să organizeze acest eveniment. În ziua când a fost anunțată gazda (n.r. – în anul 2010, când Blatter era încă șeful FIFA), a zburat în Elveția, a organizat o conferința de presă. Apoi a venit la mine: „Ești un om de încredere, ți-ai ținut cuvântul”. Cupa Mondială din Rusia a fost un succes, un eveniment organizat perfect. Am fost acolo.

Blatter și Putin, în 2015, la Skt. Petersburg, la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2018. Foto: EPA

– Ce spuneți despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina?

– Când eram mic, bunica mi-a zis: „Când asculți clopotul din biserică, se aude ding-dong, ding-dong… Tu poți lua o decizie, dar nu judeca, nu ești judecător”. În acest caz, în care îi cunosc pe toți în egală măsură, rămân imparțial.

– Imparțial între un agresor…?

Interviul s-a terminat.

