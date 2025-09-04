Înregistrarea video care a devenit virală arată un fan în vârstă încercând să păstreze o minge de home run. Un alt spectator, îmbrăcat în tricou alb și purtând o șapcă, i-a smuls mingea din mâini. Hoțul s-a întors la locul său din rândul din spate, în timp ce mulțimea privea dezgustată.

Bărbatul în vârstă, victima furtului, a întins mâna cerând mingea înapoi. Însă cel care a luat-o a refuzat să o returneze. Surprinzător, acesta nu părea deloc să regrete fapta, afișând un zâmbet larg și sărbătorind obținerea mingii.

Incidentul a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale. Un fan a comentat: „Nu înțeleg cum poți fi atât de mândru că ai mingea (sau șapca) după ce ai făcut așa ceva?”

Un alt utilizator a adăugat: „Sunt sigur că tipul se simte ca un mare bărbat luând mingea de baseball de la un bătrân. Prostul trebuie să se maturizeze!”

And we have another one. Black man rips the baseball from an older white guy at a Mets Game. X family... YOU know what to do. pic.twitter.com/VuHqo1yB6c — ❤🎹 Ames 🎹❤ (@Real_Ames) August 31, 2025

Mulți au condamnat acțiunile fanului care a furat mingea. Un comentariu sublinia: „Nu te comporta NICIODATĂ așa la un meci de baseball! TE ROG! Ce nemernic. Mă bucur că l-au filmat.”

Amintim că zilele trecute, un bărbat polonez a fost surprins smulgând o șapcă semnată de starul polonez al tenisului Kamil Majchrzak din mâinile unui copil. Persoana implicată este milionarul polonez Piotr Szczerek, sponsor al federației de tenis din Polonia și director general al companiei de pavaje Drogbruk.

