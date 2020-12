Fanatik: Arbitrii români ar fi fost făcuți „gypsy” de jucătorii turci. Înregistrarea completă a derapajului lui Colțescu

Brigada românească s-a întors în țară miercuri, 9 decembrie, fără să poată oferi declarații din cauza anchetei UEFA în curs. „Nu avem voie să dăm absolut nicio declarație. Vă rog să înțelegeți situația”, a spus centralul Ovidiu Hațegan. Sebastian Colțescu a evitat jurnaliștii, părăsind aeroportul pe o altă ieșire.

Din informațiile Fanatik, culese de la apropiații brigăzii de arbitri de pe Parc des Princes, ceea ce auzim noi la un moment dat este o continuare a ceea ce s-ar fi întâmplat în primele minute ale întâlnirii.

„Ăla de acolo, ăla negru de acolo. Nu se poate așa ceva! Du-te și verifică! Ăla de acolo, ăla negru de acolo. Nu se poate așa ceva!”, se aude clar ceea ce spune rezerva Sebastian Colțescu în minutul 14. „Wait, wait”, zice și Hațegan. Este momentul în care centralul întrerupe partida și se îndreaptă spre banca turcilor. Pe fundal se mai aude o dată: „Ăla negru”.

4. Referee: “that black guy, that black guy over there. This is unacceptable. The black there#SayNoToRacismpic.twitter.com/KKA9Ir7vzz — Ceyhun Kuruoğlu (@Ceeyyhun) December 8, 2020

Arbitrii le-au povestit celor cu care au discutat după partidă ce însemna acel „nu se poate așa ceva!”. Cei de pe banca lui Bașakșehir, în principal Pierre Webo, unul dintre secunzii lui Okan Buruk, i-ar fi jignit pe români din primele momente ale meciului. „Gypsy, gypsy” ar fi auzit românii dinspre banca de rezerve a turcilor.

Informația nu e probată și oricum nu ar scuza derapajul rasist ce a a urmat. Ancheta UEFA va revela întreg filmul incidentului șocant.

Tot Fanatik a anunțat că nu doar arbitrul de rezervă Sebastian Colțescu l-a insultat pe Pierre Webo. Cel care se aude pe înregistrare prima dată este asistentul Octavian Șovre. Informația a fost preluată și de cotidianul italian Gazzetta dello Sport.

„Orice a determinat și oricine a fost autorul, rămâne gravitatea gestului”

Oricine a fost autorul gestului, rămâne însă gravitatea faptului care i-a determinat pe jucători să părăsească terenul și pe oficialii UEFA să reprogrameze jocul în această seară la ora 18:55 (n.r. – 19:55, ora României) Gazzetta dello Sport:

UEFA a transmis că meciul întrerupt marți, la 0-0, va fi reluat miercuri, cu olandezul Danny Makkelie la centru. Acesta va fi ajutat de conaţionalul său Mario Diks şi de polonezul Marcin Boniek, rezervă fiind desemnat tot un polonez, Bartosz Frankowski.





Citeşte şi:

AUR sare în apărarea arbitrului Sebastian Colțescu/ George Simion: „Rasismul e inacceptabil, dar în cazul acesta nu e vorba de așa ceva”

Apelativul „ăla negru” folosit de arbitrul Colțescu nu trebuie tratat ca o „scăpare”. Cum poate fi combătut acest tip de rasism

Rasismul în sportul românesc și european. De la sunete de maimuță, banane aruncate în jucători, până la interdicție de transferuri pentru jucătorii de culoare

Sociolog al Academiei Române, în direct la Adriana Nedelea LA FIX, despre gestul lui Colțescu: Putea să arate cu mâna: „uite, ăsta este!”

Presa din Turcia, reacție virulentă după scandalul generat de Sebastian Colțescu: „Arbitrul rasist merită o pedeapsă istorică”

Dialog între antrenorul lui PSG și un jucător de la Istanbul BB în cazul Colțescu. ”L-ai auzit să o spună? Calmează-te”. ”Dar a recunoscut că a zis-o”

Ionuț Stroe, după scandalul de rasism de la PSG – Istanbul BB: „Îmi cer scuze în numele sportului românesc”

Reacții în presa internațională după scandalul de la PSG – Istanbul BB. The Sun: „Jucătorii au părăsit terenul, ca protest după un abuz rasist”

Roxana Mărăcineanu, după scandalul de rasism de la meciul PSG – Istanbul BB: „Sportivii au luat o decizie istorică”

PARTENERI - GSP.RO Detaliul ȘOCANT care a trecut neobservat în înregistrarea scandalului cu Coltescu: „În țara mea, românii sunt țigani”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Averea Dianei Șoșoacă e COLOSALĂ!!! Este cel mai bogat lider de la AUR

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2020. Berbecii ar trebui să rămână optimiști și să-și păstreze încrederea

Știrileprotv.ro Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său va declanșa suspendarea președintelui Klaus Iohannis

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV