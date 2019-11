De Ciprian Iana,

Concret, fanii acuză că noul stadion (14.050 de locuri) va fi mai mic cu 25 % față de capacitatea arenei vechi (19.100 de locuri).

În plus, ei se arată nemulțumiți de faptul că vechilul guvern, prin Gică Popescu, consilier al fostului premier pentru proiectul Euro 2020 și Primăria Sectorului 1 anunțaseră, inițial, că viitoarea arenă de sub Podul Grant va avea 16.000 de locuri.

Noul stadion din Giulești, alături de arena Arcul de Trimuf și cea din Ghencea, sunt construite pentru a găzdui antrenamentele echipelor care vor juca la București, la turneul final al Campionatul European 2020 de fotbal.

Această competiție se dispută în 12 orașe de pe ”Bătrunul continent”, printre care și București.

Iată scrisoarea fanilor Rapidului:

”In atentia d-lui Ludovic Orban – Prim-Ministrul Romaniei

In atentia d-lui Ion Stefan – Ministrul Lucrarilor Publice si Dezvoltarii

In atentia d-lui Lucian Bode – Ministrul Transporturilor

Stimati domni,

Va scriem in numele fzr.ro – comunitate a suporterilor clubului FC RAPID – pentru a va aduce in atentie situatia extrem de ingrijoratoare de la constructia noului stadion Rapid, arena inclusa in programul guvernamental pentru pregatirea Romaniei in vederea organizarii meciurilor de la Campionatul European din 2020.

Dupa cum probabil cunoasteti, stadiul lucrarilor la stadionul Rapid se afla intr-o faza incipienta (sapaturi si fundatii). Problema pe care vrem sa o aducem in atentia Dvs. este legata de forma si capacitatea acestui stadion, aspecte fata de care suporterii rapidisti se simt nedreptatiti sau chiar mintiti, fapt care a condus la o revolta publica si la contestatii in masa asupra solutiilor alese de catre Compania Nationala de Investitii.

Motivul acestei revolte este bazat pe faptul ca CNI nu a facut publica forma finala a acestui stadion decat in momentul in care s-a concluzionat ca nu se mai poate face nimic. Subliniem ca forma stadionului a fost stabilită fara nici o consultare cu Clubul Sportiv Rapid, Fotbal Club Rapid sau suflarea rapidistă.

Solutia proiectata si avizata spre construire propune o tribuna de vest schilodita, ce nu tine cont de istoricul fostului stadion Rapid, de spiritul arenei din Giulesti, de povestile si de traditiile rapidiste. De asemenea, capacitatea stadionului a fost redusa cu 25% fata de vechiul stadion, de la 19.100 locuri la 14.050 locuri, intr-o neconcordanta totala cu situatia reala a asistentei sau a mediilor de prezenta pe care le are echipa de fotbal Rapid. Evident, si aceasta situatie a nemultumit profund zecile de mii de suporteri rapidisti.

Pentru a demonstra inadvertenta, va prezentam exemplul meciului de Liga 4 din 14 aprilie 2018, atunci cand au fost prezenti peste 25.000 de rapidisti pe National Arena.

Si in acest caz asteptarile suporterilor rapidisti au fost inselate de catre oficiali ai Guvernului (consilierul d-nei Dancila, Gica Popescu) sau de Primarul Sectorului 1, care au facut declaratii publice din care rezulta ca acest stadion poate avea o capacitate mai mare, mai exact de 16.000 locuri.

Consideram ca toate aceste incoveniente legate de stadion au aparut din cauza unei lipse crase de comunicare intre CNI pe de-o parte si Ministerul Transporturilor, CFR, CS Rapid si opinia publica rapidista.

Spre exemplu, stadionul putea avea o forma si o capacitate rezonabila daca ar fi fost extins doar cativa metri pe un teren apartinand CFR, mai exact SNTFC – Regionala Transport Feroviar Calatori Bucuresti si pe care se regasesc doua linii de cale ferata dezafectate de zeci de ani.

Dar nimeni nu a comunicat cu nimeni pe acest subiect, nu a existat un manager de proiect care sa fi cautat solutii ce tineau cont de dorintele tuturor partilor implicate.

Mai mult decat atat, o parte din normele care stau la baza proiectului respins de catre rapidisti sunt din neactualizate, se folosesc cerinte de infrastructura ale UEFA din 2010, desi acest for european a emis un regulament actualizat in 2018, care ar fi permis incadrarea mai buna in suprafata existenta.

In momentul de fata, in urma protestelor noastre, CNI a fost de acord sa asculte parerile si propunerile suporterilor. S-a format o comisie de lucru impreuna cu cativa specialisti ce reprezinta interesele suporterilor Rapid si cu constructorul, dar conditiile CNI pentru a admite propunerile noastre sunt extrem de limitative, acestea trebuind sa se incadreze in autorizatia de construire deja emisa.

Consideram ca stadionul poate fi reproiectat si reconstruit respectand toate conditiile unui stadion decent, tinand cont de urmatoarele aspecte:

– Suporterii rapidisti sunt de acord sa astepte emiterea unor noi autorizatii, cu toate riscurile incluse, avand in vedere ca vrem sa construim un obiectiv national care sa dureze cel putin cat a durat si stadionul vechi, peste 80 de ani. Si mai ales, vrem ca acest stadion sa satisfaca nevoile si asteptarile noastre, a celor care il vom folosi. Nu vrem un stadion cu care nu ne vom identifica.

– Intarzierile anuntate de catre constructor au eliminat oricum posibilitatea ca stadionul Giulesti sa poata fi folosit la Campionatul European 2020.

Asadar, stimati domni, va rugam sa sprijiniti demersurile de identificare a unor solutii decente care sa vina cu adevarat in intampinarea nevoilor si asteptarilor beneficiarului final, suflarea rapidista si fotbalul romanesc.

Nemultumirea si ingrijorarea in randurile suporterilor rapidisti a atins cote maxime, acestia fiind dispusi sa depuna plangeri penale, sa treaca la contestatii si revolte publice.

Va multumim, Comunitatea rapidistilor fzr.ro”

