FCSB a început seara cu speranțe minime de accedere în playoff-ul pentru optimile de finală ale Europa League. Victoria cu Fenerbahce era obligatorie, dar formația roș-albastră depindea și de alte rezultate pentru a ocupa unul din primele 24 de locuri din faza grupei. Campioana României a evoluat excelent, și a fost aproape de victorie în repetate rânduri, dar atacanții lui FCSB au fost lipsiți de inspirație în fața porții.

În prezența a 27.752 de spectatori, Fenerbahce a deschis relativ repede scorul (18), prin Yuksek, care a trimis cu capul jos, în colțul plasei lui Târnovanu. Reușita fusese precedată de ocazia lui En-Nesyri, o altă loviturp de cap care a fost respinsă spectaculos de portarul român.

Condusă pe tabelă, FCSB a avut câteva ocazii bune de egalare, însă Olaru (31), Miculescu (33), Thiam (36) și din nou Miculescu (39) nu au găsit calea spre gol.

După pauză, Olaru (51), cu toată poarta în față, l-a luat la țintă pe portarul Ederson. Seria ratărilor a fost întreruptă de Cisotti (71), care i-a păcălit pe fundașii adverși și a finalizat cu un șut din prima, cu latul.

A urmat încă o ratare mare a formației roș-albastre, Thiam fiind cel care a trimis peste poartă în urma unui corner, în minutul 77. În minutul 89, Octavian Popescu a căutat colțul lung, dar Ederson a plonjat și a reușit să respingă din nou. Nici măcar venirea lui Ștefan Tîrnovanu în careul celor de la Fener nu a mai putut aduce golul izbăvirii, Ngezana luându-i mingea de pe cap și trimițând în tribune.

FCSB a încheiat grupa de Europa League pe locul 27, cu 7 puncte după cele 8 meciuri disputate, la 2 puncte în spatele ultimului loc care merge în play-off-ul pentru optimi, ocupat de Brann Bergen.

Echipe

FCSB: Târnovanu – Pantea (Crețu ’70), Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu (Popescu ’46), Olaru (Toma ’66), Politic (Cisotti ’46) – Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca (Asensio ’70), Fred, Yuksek (Efe Demir ’62)– Nene (Aydin ’70), En-Nesyri, Akturkoglu

Antrenor: Domenico Tedesco

Calendarul ortodox va avea 16 noi sfinte femei: soții de domnitori români și mame de sfinți
Știri România 29 ian.
Calendarul ortodox va avea 16 noi sfinte femei: soții de domnitori români și mame de sfinți
Nicușor Dan asigură românii că nu vor mai exista creșteri de taxe în viitorul apropiat: „Guvernul s-a ținut de cuvânt"
Știri România 29 ian.
Nicușor Dan asigură românii că nu vor mai exista creșteri de taxe în viitorul apropiat: „Guvernul s-a ținut de cuvânt"
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat"
Stiri Mondene 29 ian.
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat"
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori"
Stiri Mondene 29 ian.
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori"
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 29 ian.
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu"
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu"
