FCSB a început seara cu speranțe minime de accedere în playoff-ul pentru optimile de finală ale Europa League. Victoria cu Fenerbahce era obligatorie, dar formația roș-albastră depindea și de alte rezultate pentru a ocupa unul din primele 24 de locuri din faza grupei. Campioana României a evoluat excelent, și a fost aproape de victorie în repetate rânduri, dar atacanții lui FCSB au fost lipsiți de inspirație în fața porții.

În prezența a 27.752 de spectatori, Fenerbahce a deschis relativ repede scorul (18), prin Yuksek, care a trimis cu capul jos, în colțul plasei lui Târnovanu. Reușita fusese precedată de ocazia lui En-Nesyri, o altă loviturp de cap care a fost respinsă spectaculos de portarul român.

Condusă pe tabelă, FCSB a avut câteva ocazii bune de egalare, însă Olaru (31), Miculescu (33), Thiam (36) și din nou Miculescu (39) nu au găsit calea spre gol.

După pauză, Olaru (51), cu toată poarta în față, l-a luat la țintă pe portarul Ederson. Seria ratărilor a fost întreruptă de Cisotti (71), care i-a păcălit pe fundașii adverși și a finalizat cu un șut din prima, cu latul.

A urmat încă o ratare mare a formației roș-albastre, Thiam fiind cel care a trimis peste poartă în urma unui corner, în minutul 77. În minutul 89, Octavian Popescu a căutat colțul lung, dar Ederson a plonjat și a reușit să respingă din nou. Nici măcar venirea lui Ștefan Tîrnovanu în careul celor de la Fener nu a mai putut aduce golul izbăvirii, Ngezana luându-i mingea de pe cap și trimițând în tribune.

FCSB a încheiat grupa de Europa League pe locul 27, cu 7 puncte după cele 8 meciuri disputate, la 2 puncte în spatele ultimului loc care merge în play-off-ul pentru optimi, ocupat de Brann Bergen.

Echipe

FCSB: Târnovanu – Pantea (Crețu ’70), Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu (Popescu ’46), Olaru (Toma ’66), Politic (Cisotti ’46) – Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca (Asensio ’70), Fred, Yuksek (Efe Demir ’62)– Nene (Aydin ’70), En-Nesyri, Akturkoglu

Antrenor: Domenico Tedesco

