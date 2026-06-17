Acest lucru, însă, nu a împiedicat FIFA să acopere celebra siglă afișată în exteriorul și în interiorul arenei cu o prelată albă. Motivul? Levi’s nu este partener comercial al Cupei Mondiale și, prin urmare, nu poate apărea în fața publicului.

Dar, în ciuda acestui fapt, conturul iconic al emblemei este perfect recognoscibil, atât de mult încât compania a decis să o „acopere” și pe rețelele sale de socializare. Ideea, foarte inspirată, a generat 1.4 milioane de vizite pe Instagram la postarea aferentă și a devenit virală pe facebook cu sute de mii de distribuiri. În mod obișnuit postarile companiei americane adună o medie de 5-6.000 de vizite pe Insta.

Există și o excepție de la regula impusă de FIFA: Mercedes-Benz Stadium, redenumit „Atlanta Stadium” pe durata Campionatului Mondial, a păstrat logo-ul Mercedes-Benz de pe acoperișul retractabil, deoarece acoperirea sa ar putea crea complicații și afecta integritatea structurală a arenei, conform celor de la The Athletic.

Postare instagram Levis
Postarea publicată de Levi’s pe contul oficial de Instagram al companiei a devenit extrem de populară. Foto: Captură Instagram.

Stadionul Levi’s din Santa Clara găzduiește șase meciuri la Cupa Mondială, cel dintre Qatar și Elveția, 1-1, disputându-se deja sâmbătă.

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