CSU Craiova a câștigat primul său trofeu din existența de cinci ani a clubului, în fața unei echipe înființate de doar trei ani. A fost primul trofeu ajuns la Craiova după o pauză de 25 de ani.

Iată toate reacțiile după finala care a strâns în tribune 30.000 de oameni.

Finala Cupei României, CSU Craiova – Hermannstadt 2-0: „Nu dormim noaptea asta!”

“E greu să joci o finală, sunt foarte multe emoții. Cred că am evoluat foarte inteligent. Am mai jucat alte finală în carieră, am luat argintul, dar acum a venit și aurul. Trofeul e pentru jucători, suporteri, club și oraș. A fost o atmosferă superbă. N-am mai avut o asemenea performanță de 25 de ani, așa că e un rezultat foarte bun. Sper să-mi fac treaba cât mai bine în perioada următoare.

E momentul să fim fericiți pentru Cupă. Apoi trebuie să ne odihnim, abia după putem vorbi despre titlu”.

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova

„Trebuie să câștigăm pe aceeași linie dacă vrem să mai aducem trofee la Craiova. Voi vorbi cu patornul ca eu și Băluță să plecăm la pachet, dacă e să ne transferăm. La început nu ne suportam când eram la Viitorul, era rivalitate între noi, dar la Craiova ne-am împrietenit. Ne-am creat niște relații frumoase și acum totul funcționează perfect între noi”.

Alexandru Mitriță, CSU Craiova

„Nu ne gândim la titlu încă, mai avem mult de munit, iar asta trebuie să o arătăm în sezonul viitor”.

Alexandru Băluță, CSU Craiova

„A venit fratele meu să mă susțină tocmai din Brazilia. Sunt foarte fericit, suporterii minunați ne-au încurajat tot meciul și merităm acest trofeu. Merităm cu toții această cupă.

Cred că am făcut un meci foarte bun, am pus inimă și asta s-a văzut.

Am avut un an foarte bun și cred că se vede că noi ne înțelegem foarte bine pe teren, dar și în afara lui.

Sunt concentrat la Craiova şi dacă va veni o ofertă vom discuta. Mai am un an de contract și nu se ştie niciodată. Nu ştiu dacă Ivan se va întoarce, dar e un băiat foarte bun. Vreau să fie fericit. Am intrat în istorie.

Am o bucurie foarte mare că am câştigat trofeul şi am adus o cupă după 25 de ani. Nu am să dorm în această noapte. Sunt foarte, foarte fericit”.

Gustavo, CSU Craiova

Finala Cupei României, CSU Craiova – Hermannstadt 2-0. Ce a declarat Pelici

„A fost un an bun pentru noi. Am pierdut finala în fața uneia dintre cele mai bune formații din România. Ne-am pregătit excelent, am avut o tactică precisă, însă Craiova a speculat greșelile noastre. Au jucători capabili să facă diferența.

A fost pentru prima dată când jucătorii noștri au evoluat cu o asemenea audiență. A fost și presiunea trofeului. Am avut șansele noastre la 0-0. Nu am reușit să marcăm, apoi au speculat acea pasă greșită la primul gol.

Le mulțumesc celor care au venit de la Sibiu să ne susțină și tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul timpului. Îmi felicit jucătorii. Au făcut lucruri minunate în acest sezon. Sperăm să facem față cu brio în Liga 1, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, la cerințele suporterilor noștri”.

Alexandru Pelici, antrenor Hermannstadt Sibiu



