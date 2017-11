Florin Andone regretă că a rămas la Deportivo. Fotbalistul român a declarat într-un interviu pentru cotidianul spaniol As că decizia de a rămâne la formaţia Deportivo La Coruna nu a fost cea mai bună, având în vedere faptul că a fost folosit foarte puţin în actualul sezon.

ACTUALIZARE 18 noiembrie. În urma declarațiilor făcute de Florin Andone, clubul Deportivo La Coruna a decis să-l treacă pe atacantul român pe lista de transferuri! În locul lui Flrorin Andone, gruparea spaniolă dorește să-l achiziționeze definitiv pe Lucas Perez de la Arsenal.

“Am avut oferte exorbitante. Puteam să câştig mai mult de dublu faţă de acum şi nu am forţat lucrurile. În vară am discutat cu Mel şi cu Richard Barral şi le-am spus: «Vreau să rămân. Mă simt încrezător şi important». Însă acum gândesc altfel şi mă îndoiesc că decizia de a rămâne a fost cea mai bună. Nu vreau să plec de la Deportivo, dar lucrurile trebuie să se schimbe. Nu mă simt bine şi nu sunt mulţumit. Încerc să nu mă gândesc la asta, dar în zilele de meci aproape că nu mai resist, îmi vine să plâng. Să treci de la a fi titular indiscutabil şi dorit de multe echipe la a nu juca este foarte greu”, a afirmat Andone.

Florin Andone regretă că a rămas la Deportivo: ”Aveam speranţe mari că voi avea un an bun”

Florin Andone a subliniat că trece printr-o perioadă dificilă. “Este un moment dificil. Nu am mai trăit o astfel de situaţie de mai multe sezoane. De patru sau cinci sezoane jucam aproape în fiecare meci. Acum joc foarte puţin, în multe meciuri sunt rezervă… este o situaţie foarte neplăcută. Nu mă aşteptam să fiu folosit atât de puţin după toate discuţiile din vară. Aveam speranţe mari că voi avea un an bun, voi trece peste ce a fost, că va fi mai bine… dar nu a fost astfel. Au existat oferte foarte mari pentru mine şi nu mi-am dorit să plec. Însă nu are sens să gândesc negativ şi să plâng, asta nu rezolvă nimic. Voi munci şi voi da totul pentru a se conta pe mine şi vom vedea ce va fi în următoarea lună şi jumătate”, a adăugat atacantul.

Florin Andone regretă că a rămas la Deportivo: ”Vreau să joc”

Referitor la faptul că Deportivo La Coruna a refuzat oferte importante pentru el, Andone a spus că el nu ar vrea să plece, dar nu poate accepta ca la vârsta de 24 de ani să fie atât de mult rezervă: “Ştiu că preşedintele are încredere în mine şi mi-ar plăcea să rămân până la sfârşitul contractului. Şi mai mult. Îmi place la Depor, îmi place oraşul, fanii mă iubesc… Nu mi-ar plăcea să îmi fac din nou bagajele, aş vrea să rămân, dar vreau să joc. Am 24 de ani şi nu accept să fiu pe banca de rezerve. Ştiu că antrenorul este cel care decide. Nu spun că sunt mai bun decât altcineva, şi nu mă refer la Lucas, dar nu vreau să fiu rezervă un an întreg. La 33 de ani sau mai mult da, dar nu la 24 de ani. Vreau să îmi câştig un loc în echipă, vreau să fiu titular şi să ajut”.

Andone nu ştie dacă va fi titular în meciul de duminică, din deplasare, cu Malaga, din LaLiga, însă ar vrea să ajute echipa. “Nu ştiu dacă voi fi titular cu Malaga, depinde de antrenor. În ultima perioadă nu am fost în planurile antrenorului. Cu Cristobal am jucat foarte puţin, doar 30 de minute în trei partide. Nu ştiu ce va decide, dar sunt dornic să îmi aduc contribuţia dacă va fi nevoie de mine”, a afirmat el.

Florin Andone nu are motive de satisfacție nici la echipa națională a României: a ratat calificarea la CM 2018 și a devenit cel mai ineficient atacant din istoria primei reprezentative, cu un gol marcat în 21 de selecții.