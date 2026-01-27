Blatter și-a exprimat sprijinul față de comentariile avocatului elvețian anti‑corupție Mark Pieth – fost colaborator al FIFA pentru posibile reforme în perioada când Blatter era președinte – potrivit cărora suporterii ar trebui să evite deplasările în SUA pentru turneu.

„Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială”, a spus Blatter pe rețelele sociale.

Pieth a menționat printre motive uciderea protestarei Renee Good de către un agent american de imigrație în Minneapolis la începutul acestei luni, argument pentru care susținătorii nu ar trebui să călătorească în SUA. Incidentul a generat critici puternice la nivel internațional și proteste ample în Statele Unite.

Blatter a făcut această declarație în contextul în care un al doilea cetățean american, Alex Pretti, a fost ucis săptămâna trecută în același oraș de către forțele federale, ceea ce a intensificat dezbaterile privind siguranța participanților și a vizitatorilor în timpul operațiunilor de aplicare a legii în SUA.

Cupa Mondială de Fotbal este programată să fie găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie.

„Ceea ce vedem aici la nivel intern – marginalizarea oponenților politici, abuzuri ale serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează deloc fanii să meargă acolo”, a spus Pieth într‑un interviu pentru cotidianul elvețian Tages‑Anzeiger, criticând climatul general de securitate.

„Pentru fani, doar un sfat: evitați Statele Unite! Veți avea oricum o vizionare mai bună la televizor. La sosire, fanii ar trebui să se aștepte ca, dacă nu se comportă corect cu autoritățile, să fie trimiși imediat acasă. Dacă au noroc”, a adăugat avocatul elvețian anti‑corupție Mark Pieth.

Sepp Blatter și-a dat demisia din funcția de președinte al FIFA în 2015, în contextul mai multor scandaluri, și a fost înlocuit de Gianni Infantino, care și‑a consolidat relațiile cu Donald Trump.

Blatter și fostul șef al UEFA, Michel Platini, au fost achitați definitiv anul trecut în dosarul legat de o plată întârziată de 2,5 milioane de dolari făcută de FIFA către Platini în 2011 pentru servicii de consultanță.

Platini a afirmat recent că Infantino „a devenit mai mult un autocrat” și că „îi plac bogații și puternicii”.

Zilele trecute, un oficial german a cerut boicotarea Cupei Mondiale 2026, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Trump și Europa.

