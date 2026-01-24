Apel la boicot, pe fondul tensiunilor politice dintre SUA și Europa

Oke Göttlich, președintele clubului St. Pauli din Bundesliga și vicepreședinte al Asociației Germane de Fotbal, a declarat că este timpul ca Europa să ia în calcul „serios” opțiunea boicotului. El a comparat situația actuală cu boicoturile olimpice din perioada Războiului Rece.

„Care au fost justificările pentru boicotarea Jocurilor Olimpice din anii 1980? După părerea mea, amenințarea potențială este mai mare acum decât era atunci. Trebuie să avem această discuție”, a spus Göttlich.

Göttlich a criticat și conducerea FIFA, în special pe președintele său, Gianni Infantino, despre care se spune că este un aliat apropiat al președintelui Trump.

„Qatarul era prea politic pentru toată lumea, iar acum suntem complet apolitici? Asta mă deranjează foarte, foarte tare”, a subliniat el.

Europa, divizată în privința legăturii dintre sport și politică

În Europa, discuțiile despre legătura dintre sport și politică sunt tot mai aprinse. În timp ce președintele american folosește Cupa Mondială ca pe un simbol al puterii soft pentru al doilea său mandat, liderii europeni din fotbal își exprimă îngrijorările.

Pe lângă Göttlich, Lise Klaveness, președinta federației norvegiene de fotbal, a criticat frecvent abaterile privind drepturile omului în legătură cu organizarea marilor competiții sportive. De asemenea, federația irlandeză de fotbal a susținut excluderea Israelului din competițiile internaționale înainte de semnarea acordului de pace din Gaza în 2025.

Totuși, nu toți liderii europeni sunt de acord cu ideea unui boicot. Ministrul francez al sportului a declarat recent că Franța nu dorește să boicoteze turneul din 2026, argumentând că sportul și politica ar trebui să rămână separate.

Pe de altă parte, Göttlich consideră că un boicot nu ar fi o pedeapsă nedreaptă pentru jucători, inclusiv pentru vedetele internaționale ale clubului său.

„Viața unui jucător profesionist nu valorează mai mult decât viețile a nenumărați oameni din diverse regiuni, care sunt atacați sau amenințați direct sau indirect de gazda Cupei Mondiale”, a afirmat el.

