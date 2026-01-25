Bărbatul de 37 de ani din Minneapolis a fost identificat ca Alex Pretti

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, încă o persoană a fost împușcată în Minneapolis, de agenții federali ai lui Trump. Bărbatul a fost identificat oficial ca fiind Alex Jeffrey Pretti, un cetățean american care locuia în Minneapolis și lucra ca asistent medical în secția de terapie intensivă la un spital al Departamentului de Afaceri pentru Veterani.

Pretti avea autorizație legală de a purta armă, dar nu avea cazier penal semnificativ, după cum au transmis oficialii locali. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:05 dimineața, pe Nicollet Avenue, într‑o zonă intensă a orașului. Agenții federali desfășurau o operațiune de control când Pretti a apărut în apropiere și a început să filmeze scenele cu telefonul.

Oficialii federali au declarat că au tras după ce Pretti, presupus, s‑ar fi apropiat cu un pistol în mână, dar videoclipurile analizate de presa americană arată că nu este clar dacă a folosit arma înainte de a fi doborât la pământ.

Cum a fost împușcat americanul de 37 de ani din Minneapolis

Într-un articol publicat de The New York Times, sunt prezentate ultimele minute din viața americanului și tot ce s-a întâmplat înainte ca acesta să fie împușcat. În cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 9:05 dimineața, agenți federali desfășurau o acțiune în Minneapolis într‑o zonă aglomerată. Inițial, Pretti este surprins filmând forțele de ordine cu telefonul în mână, dar nu deține o armă.

El se implică într‑o confruntare între o femeie și agenți, mergând spre zona de conflict, relatează presa americană.

Un agent federal pulverizează substanță iritantă în direcția sa, după care mai mulți ofițeri se apropie și îl prind pe Pretti, căzându‑l la pământ. În acel moment, un agent pare să extragă o armă de undeva din jurul lui Pretti.

Potrivit sursei citate, arma nu pare să fie luată din mâinile bărbatului. La mai puțin de o secundă după ce arma a fost luată din apropiere, un ofițer deschide focul, iar cel puțin 10 focuri sunt trase în decurs de câteva secunde, în timp ce Pretti se afla la sol. Corpul său rămâne nemișcat pe trotuar la finalul schimbului de focuri.

Agenții federali au susținut că americanul s-a apropiat de ei cu o armă

Oficialii Departamentului de Securitate Internă (DHS), agenția mamă a Border Patrol și ICE, au susținut că Pretti s‑ar fi apropiat de agenți cu o armă, motiv pentru care ar fi tras „în autoapărare” după ce încercau să îl dezarmeze.

Însă în multe dintre videoclipurile analizate de presa americană, Pretti este surprins cu un telefon, nu cu o armă, în momentele dinaintea confruntării.

Acest eveniment este considerat al treilea caz de acest fel în mai puțin de trei săptămâni în Minneapolis, orașul care devine centrul unui val de proteste împotriva politicilor federale de imigrație și a acțiunilor forțelor de ordine.

