Fosta mare handbalistă Mariana Târcă analizează prestația României la Euro 2018: ”Se putea mai mult!”

Libertatea: Doamna Târcă, cum caracterizați locul 4 ocupat de România la Euro 2018?

Mariana Târcă: Nu este un loc rău, dar fetele ne-au dat senzația că se poate mai mult. Era un moment prielnic să cucerim o medalie. Am ratat o șansă mare. Majoritatea echipelor au făcut schimb de generații, iar noi am avut un nucleu format din jucătoare care a luat bronzul la Mondialul din 2015. Dar au fost câteva aspecte care n-au fost gestionate cum trebuie.

Cum ar fi?

Accidentarea Cristinei Neagu s-a produs pe fondul oboselii. Ea a venit la lot direct din Liga Campionilor și ar fi trebuit menajată mai mult pe faza de apărare. Putea fi schimbată cu Mădălina Zamfirescu, care trebuia să joace mai mult. Înainte să se accidenteze, am văzut câteva semne clare de oboseală cronică în jocul Cristinei. Am început să plâng când se ținea de genunchi și urla de durere. E greu să o convingi însă pe Neagu să stea pe bancă.

Care ar fi lucrurile pozitive după acest turneu?

Am avut atitudine și foarte mare încredere. Fetele au format un grup unit, care a urmărit țelul fixat. Din păcate, accidentarea Cristinei Neagu a dereglat echipa. Am mai remarcat și colaborarea eficientă dintre Neagu și Pintea, un pivot care va ajuta mult naționala României în viitor. Buceschi a evoluat bine doar cât a fost Cristina Neagu pe teren, pentru că a avut spații. Nu în ultimul rând, este foarte important că ne-am calificat la Mondialele de anul viitor.

'Ambros să învețe limba română'

Minusuri care ar trebui eliminate?

Trebuie să învățăm să jucăm ca o echipă creativă. Jucătoarele să-și asume responsabilități, nu să aștepte doar soluții de la Neagu! Franța este cel mai bun exemplu în acest sens. Nu are individualități, dar are un joc de echipă fantastic. Fetele trebuie să 'fure' de la cele mai bune. Așa m-am maturizat și eu.

Cum caracterizați cei doi ani de mandat ca selecționer ai lui Martin Ambros?

E greu de spus, pentru că nu stă în permaneță în România. Știți bine că antrenează, în paralel, și Rostov, iar înainte a fost la Gyor. Eu sunt foarte naționalistă. Am jucat afară, în Croația, și am învățat limba croată în trei luni. La timeout mi-aș dori să se vorbească în limba română. Am văzut mimica fetelor, unele dau impresia că nu înțeleg nimic din indicațiile transmise de Ambros în engleză. Sunt momente critice când mesajul antrenorului trebuie să fie foarte clar.

Selecția?

Noi nu știm care sunt criteriile de selecție. Nu știm dacă fetele din campionatul intern sunt monitorizate. Înainte, când era președinte la FRH Cristian Gațu, exista o comisie tehnică unde ne întâlneam și discutam cu selecționerul. Acum, fiind antrenor străin, el vine în România cu o săptămână-10 zile înainte fiecărei acțiuni. Mi-aș dori să se acorde mai multă încredere jucătoarelor tinere talentate. Dar nu doar să fie în lot, ci să și joace. Spre exemplu, eu le-am dat drumul să joace Cristinei Neagu, la 17 ani, Denisiei Dedu, la 16 ani, sau Anei Maria Dragut, la 15 ani.

Obiectivul impus de Federație lui Ambros e calificarea la Jocurile Olimpice 2020. Suntem în grafic?

Până acum, da. Eu zic că suntem în creștere. Campionatul Mondial de anul viitor este decisiv. Sper să-și revină Cristina Neagu și să mai apară câteva jucătoare tinere cărora să le dăm încredere.

Handbalistele tricolore vor fi recompensate de MTS pentru locul 4 la Euro 2018. Prime de consolare.

Cristina Neagu pune accidentarea suferită la Euro 2018 pe seama oboselii: 'Corpul mi-a cedat'.

