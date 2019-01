FOTOGRAFIE INCREDIBILĂ. Cum arată palmele unei duble campioane mondiale la canotaj!

Gianina Beleagă e dublă campioană mondială în proba de dublu vâsle categorie uşoară. Dar pentru a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și a auzi imnul României e nevoie de mii de ore de antrenament și sacrificii pe măsură.

Sportiva de 24 de ani care e deja cu gândul la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo a postat pe Instagram și Facebook o fotografie impresionantă, dar șocantă în același timp!

E despre ce îndură un sportiv în sala de antrenament și urmele care rămân. „Încearcaţi canotajul, au zis… Va fi amuzant”, a scris sportiva clubului CSA Steaua la poza cu cele două palme, după o nouă sesiune de antrenament. „Rănile sunt dureroase, dar până la urmă asta implică canotajul. Și în gimnastică este la fel!”, spunea canotoarea în urmă cu puțin timp.

Mai mult, Gianina are problemele serioase de vedere. „Am miopie la ambii ochi, ar trebui să port ochelari, am minus 2,75! Dar cu ochelarii nu stau decât la citit, seara. În rest, port lentile de contact. Mi-aș dori să mă operez, m-am interesat, dar din păcate nu am avut timp. Trebuie să respecți mai multe lucruri, iar unul dintre acestea e să nu faci efort o vreme. Nu se poate la mine”, a dezvăluit canotoarea într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Acum, Gianina se pregătește pentru cel de-al treilea aur mondial, dar și pentru primul olimpic, în Italia: „Suntem la 100 de kilometri de Roma, Di Luco se numeşte localitatea. Clima ne permite să ne antrenăm pe lacurile din apropiere. Acasă, la Snagov, ne întoarcem abia în aprilie”.