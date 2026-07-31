Anunțul făcut de AC Milan, după ce Franco Baresi a murit

Oficialii grupării italiene au transmis un mesaj plin de durere prin intermediul rețelelor de socializare, aducând un ultim omagiu celui care a întruchipat spiritul echipei timp de mai bine de două decenii.

„Milanul este în lacrimi după trecerea în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna gravate în ADN-ul clubului, la fel ca tricoul său iconic cu numărul 6”, au scris reprezentanții lui AC Milan pe platforma X.

Franco Baresi a rămas strâns legat de clubul său de suflet și după încheierea carierei de jucător. Din anul 2020, acesta ocupa funcția de vicepreședinte onorific al grupării milaneze, fiind o prezență constantă în viața echipei.

Franco Baresi, o carieră legendară în fotbal

Purtând banderola de căpitan într-una dintre cele mai dominante ere din istoria fotbalului european, Baresi a condus AC Milan spre câștigarea a trei Cupe ale Campionilor Europeni / Liga Campionilor și a șase titluri de campion în Serie A.

Performanțele sale extraordinare pe teren au determinat clubul să retragă definitiv tricoul cu numărul 6, un gest simbolic rezervat doar celor mai mari reprezentanți din istoria echipei. La nivel internațional, Baresi a fost un pilon al naționalei Italiei, alături de care a devenit campion mondial în 1982 și vicecampion mondial în 1994.

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