FRF a greșit strategia. Tricolorii n-au fost informați că trebuie să câștige cu 2-0 în Muntenegru. Manea: ”Noi n-am știut”

Oficialii FRF au bâjbâit și au greșit strategia. Acest lucru reiese clar din calculele postate pe site-ul frf.ro, înaintea meciului de la Podgorica:

„Meciul din această seară este unul cu miză pentru tricolori care pot chiar câștiga grupa. Trebuie îndeplinite două condiții: România să învingă Muntenegru și Serbia să nu câștige în fața Lituaniei, pe teren propriu”. Până aici este corect!

Mergem mai departe. „Câștigarea grupei ar duce România în Seria B a Ligii Națiunilor, iar la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020 ne-am afla în urna a treia valorică. Acolo unde putem fi și de pe locul secund, în cazul în care suntem una dintre cele mai bune două echipe de pe această poziție în Seria C”. Foarte clar!

Aici FRF a greșit calculele. „Avem nevoie de o victorie cu 2-1 sau la diferență mai mare și ca Scoția să învingă Israel în Grupa 1”.

De fapt, România avea nevoie de o victorie la două goluri diferență, iar Scoția să învingă Israel cu orice scor. Am fi avut golaveraj +2, iar Israel ar fi ajuns la +1 în cazul unei înfrângeri la limită la Glasgow.

Cu 2-1 în Muntenegru, România ar fi ajuns în urna a treia doar dacă Scoția ar fi bătut Israel la două goluri diferență. Am fi fost la egalitate perfectă cu Ungaria, dar aveam avantajul golurilor mai multe înscrise în deplasare. În cele din urmă, România a învins Muntenegru, 1-0, iar Scoția s-a impus cu 3-2.

Astfel, România a terminat pe ultimul în clasamentul locurilor 2 din Liga C, după Bulgaria 7p, Israel 6p (6-5) și Ungaria 6p (4-3).

Manea: „Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol”

Declarația lui Cristian Manea de la finele partidei spune totul despre cât de informați au fost tricolorii cu privire la regulamentul Ligii Națiunilor, dar și despre strategia pentru acest meci:

„Acest rezultat ne dă încredere pentru calificările ce vor urma, să dăm sută la sută pentru Euro. Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol, am încercat să dăm cât mai multe goluri, atât am putut.

Noi ne-am dorit mult să câștigăm în Muntenegru, voiam să scoatem cel puțin un egal Indiferent de urnă, trebuie să arătăm că suntem România și ne putem califica la Euro. Eu am înțeles că de mult n-am mai avut o echipă atât de unită și de puternică așa cum e acum la națională! Important e să avem atitudine și determinare”, a spus Manea.

Picaj istoric! Naționala de fotbal a României va fi în urna a 4-a la tragerea pentru preliminariile Euro 2020.