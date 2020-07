Gabi Mureșan s-a apucat de turism. Fostul fotbalist a transformat o casă săsească părăsită într-o pensiune

Gabi Mureșan își desfășoară afacerea în satul Apold, aflat la 15 kilometri de Sighișoara. În acest proiect, fostul mijlocaș a investit peste 500.000 de euro.

„Nu m-am gândit la pensiune, inițial. Am cumpărat casa asta săsească în urmă cu 6-7 ani. Era în paragină și avea o cramă. Am luat-o pentru cramă și-am început s-o amenajez mai mult pentru mine și pentru prieteni, să avem unde bea un vin bun, nu m-am gândit să fac loc de cazare”, a declarat , pentru g4media.ro, Gabi Mureșan.



Foto: Facebook / Casa Trappold

La Casa Trappold, fostul internațional român le oferă clienților săi condiții excelente: „Sunt și locuri pentru grătare, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, grătar, iar o parte a curții e pavată cu piatră cubică. Exsistă și un loc de joacă amenajat pentru copii, cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn și tobogan, căsuțe pentru cei mici”.

Foto: Facebook / Casa Trappold

În plină pandemie de coronavirus, Gabi Mureșan face tot ce poate pentru ca oamenii care se cazează în pensiunea să fie protejați: „Am avut acum un grup, de exemplu, și am închis patru camere pentru a fi doar ei. Se mănâncă doar afară, se servește afară, pe terase. Nici o activitate nu se ține la grămadă înăuntru. Chiar dacă eu pierd, nu ne jucăm când e vorba de sănătate”.

În cariera sa de fotbalist, Gabi Mureșan a evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș. Pentru echipa națională, fostul mijlocaș a bifat nouă selecții și nu a marcat vreun gol.

