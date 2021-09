Acuzat din toate părțile în ultima vreme, George Ogăraru, a răspuns tuturor săgeților expediate, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Sunt directorul tehnic al Academiei și nu o consider o retrogradare. Și nu știu de ce lumea a perceput-o ca o retrogradare atât timp cât cu toții agreăm o idee. Dacă nu putem să ne luptăm cu alte echipe care la un moment erau departe de noi este din cauză că noi n-am mai pus accentul pe dezvoltarea Academiilor de fotbal. Este total nepotrivit să spunem că altcineva care pune prioritate pe centrul de copii și juniori este o persoană retrogradată”, a spus Ogăraru.

Am dat cu piciorul în minge înainte de Revoluție la grupa domnului profesor Radu Troi. El este cel care m-a remarcat. Am debutat sub comanda lui Emeric Ienei într-o echipă cu jucători renumiți, printre care Belodedici și Lăcătuș. A fost un vis la care nu speram. Eram un copil. Eu aveam doar 17 ani.

George Ogăraru: