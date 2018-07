„Am tratat foarte serios acest meci. Suntem la început de drum, aţi văzut anumite noutăţi, nu ştii cum puteau să reacţioneze, era primul meci oficial. Au fost serioşi, am încercat să ne facem jocul nostru. Am avut momente bune la început, până ne-am adaptat la starea terenului, la adversar, la sistemul lor", a spus Hagi după meci.

Gică Hagi își ține jucătorii în priză: „Eu am văzut un meci echilibrat!"

„Nu credeam că vor veni atâţia suporteri, dar e fantastic, pentru noi e important că am jucat bine, am marcat goluri şi am fost serioşi. Ianis creşte de la meci la meci, e unul dintre liderii echipei, e bine, e serios şi lucrurile merg bine.

Calificarea se joacă în continuare. Em am văzut un meci echilibrat, chiar dacă noi am condus trebuia să atacăm mult poziţional. A fost un meci echilibrat, trebuie să tratăm returul la fel de serios, pentru că nu e jucat.

Drăguş are forţă, e puternic din punct de vedere fizic, este un fotbalist rar şi foarte talentat, dar să nu-l lăudăm prea mult, îl lăsăm să vină să muncească şi să facă treabă. E normal să trecem de acest tur, după aceea vine provocarea", a declarat Hagi.

Iată și declarațiile lui Ianis Hagi.

