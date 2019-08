De Ciprian Iana,

Chiar și așa, patronul Gigi Becali, 61 de ani, nu pare afectat de situație, el clamând că și-a asumat ultima înfrângere, trimițând pe teren o echipă experimentală, cu patru jucători debutanți (Botezatu, Perianu, Șerban și Ardeleanu) și unul, Andrei Marc, titularizat după numai un antrenament cu FCSB!

“Eu le-am spus jucătorilor că vom pierde trei puncte cu Voluntari, asta e. Eu vreau să ne calificăm în Liga Europa, sunt 20 de milioane de euro acolo”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Cu un antrenor de conjunctură, Vergil Andronache, după demisia “principalului” Bogdan Andone, Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu face “pasul” decisiv pentru a conduce echipa de pe banca de rezerve.

“Dacă vreau să stau pe bancă, o fac, dar nu vreau. Eu fac ce-mi place, dar asta nu-mi place. Nu văd bine de jos, nu pot să fac schimbările de jos”, a dezvăluit Gigi Becali.

Până acum, cu schimbările făcute “de sus”, din lojă, FCSB a ajuns în subsolul clasamentului, la mare distanță de liderul CFR Cluj. Gigi Becali speră să “se scoată” în Liga Europa.

În caz contrar, a anunțat, ieri, că renunță la echipă! “Eu nu sunt idiot să arunc cu banii. Dacă nu mă calific în Europa, dau echipa asta cui vrea s-o ia”, a spus, la Pro X, Gigi Becali.

FCSB va juca, joi, de la ora 20.00, în Cehia (în direct la Pro TV), partida revanșă cu Mlada Boleslav, contând pentru turul III preliminar din Liga Europa. În tur, la Giurgiu, FCSB – Mlada 0-0.

Conceicao s-a invitat singur la Palat

Gigi Becali a dezvăluit că tehnicianul portughez Antonio Conceicao s-a invitat singur la “palat”, la o discuție cu patronul FCSB!

“Eu nu l-am vrut pe Conceicao. Omul a zis că vrea să fie în faţa mea. Un impresar mi-a spus că vrea să vină. I-am zis: Să vină la mine, la masă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Acesta a precizat la Pro X: “A venit Conceicao la mine la palat, am stat față în față și am vorbit. După 5 minute mi-a spus: «Da, discutăm, faci tu echipa, dar în timpul jocului nu se bagă nimeni». Adică să nu mă bag la schimbări. Atunci i-am mulțumit, am dat mâna și a plecat. Eu am emoții în timpul meciului și vreau să schimb jucătorii. Bine, echipa o face antrenorul, dar eu mă bag la schimbări”.

Citeşte şi:

GSP.RO Simona Halep e îndrăgostită nebunește! Gestul din SUA făcut pentru iubitul ei, pare să treacă cu greu peste zilele în care acesta nu e alături de ea

Unica.ro Cu o singură poză a arătat toată durerea din sufletul ei. Lidia Buble nu a scris nimic, dar toți au înțeles mesajul și e foarte trist