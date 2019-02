Gigi Becali și-a făcut echipă de ”superstaruri”. Ultimul ”transfer”: Sergio Ramos

„Filip, după opinia mea, e super-fundaș central. Iese cu mingea, frumos, la picior, zici că e Sergio Ramos”, a comentat în stilul săi inconfundabil latifundiarul din Pipera. Așa face Gigi Becali când se entuziasmează, îi place să creadă este patron de superfotbaliști. Vă invităm să vedem ce alte „vedete de talie mondială” mai are nea Gigi la FCSB.

Andrei Vlad, Messi al portarilor

Să începem cu portarul. Andrei Vlad, 19 ani. Nu mai era nimeni ca el când l-a transferat de la Craiova. „Nu este un portar bun, ci este ca un Messi al portarilor, este un fenomen, va fi cel mai bun din lume. E mai bun ca Donnarumma! I-am pus clauză de reziliere 30 de milioane de euro”, a declarat Becali în iulie 2017. În sezonul actual, Vlad a frecat banca de rezerve și a apărat doar de două ori, când s-a accidentat titularul Bălgrădean.

„Man e mai bun decât Coutinho”

Mijlocașul Dennis Man, 20 de ani, este acum perla coroanei, pe care Gigi speră obțină sute de milioane. „E mai bun decât Coutinho și ăsta s-a vândut pe 160 de milioane de euro. Man va costa foarte mult. Man e ca Messi. Când e mingea la el nu am emoţie. Când e mingea la el mă aştept să marcăm. Asta e emoţia pe care mi-o dă Man. Man e decisiv, poate să se supere cine vrea. Opinia mea e că Man e cel mai important jucător. Se pot supăra unii, să muncească!”.

„Îl comparăm pe Moruțan cu piticania de Dybala?”

Olimpiu Moruțan, 19 ani, este alt mijlocaș pe care Gigi îl pregătește pentru export: „Moruțan e puțin mai bun ca Modric, care doar pasează. Moruțan dă goluri și driblează. Modric, la 19 ani, nu era nici la jumătate din Moruțan. Nici Messi nu era atât de tare la 19 ani. Moruțan o să fie mare, mare pe la 22 de ani. Ca Hagi nu se va mai naşte. Driblează mai bine decât Gică totuşi. Dacă FCSB întră în Champions League și România se califică, Moruțan va face 100 de milioane de euro. Și eu îl vând pe 150 de milioane. Că sunt mai șmecher decât alții. Dacă nu se întâmplă asta, o să-l dau pe 30 de milioane. Ce, îl comparăm pe Moruțan cu Dybala? Dybala are 26 de ani și e o piticanie de 1,65 metri”.

Becali speră să aibă mai mult noroc cu cei doi tineri internaționali decât a avut cu Ovidiu Popescu, pe care comparat cu Lampard. „Ovidiu Popescu e perla mea, el trebuie să fie folosit mijlocaş central. Ca fundaş dreapta îl vând cu trei-cinci milioane de euro, însă ca mijlocaş e ca Lampard, iau 25 de milioane de euro pe el. O să vedeţi voi. E atât de puternic, el aleargă în lateral cu adversarul şi îl dă uşor-uşor la o parte, parcă îi zice: 'Lasă mingea, tu n-ai faţă de ea'. N-am văzut asta la mulţi jucători. Cam aşa îi umileşte. Are un stil cum n-am mai văzut. Îşi deraiază de pe calea ferată adversarii”, l-a caracterizat Becali, în 2017, pe fotbalistul născut la Reşiţa.

„Coman e mai şarpe decât Mbappe la dribling”

Becali l-a recuperat în această iarnă pe „Hagi”. „Florentin Matei va fi noul Hagi, cred că peste câţiva ani o să iau 70 de milioane de euro pe el”, spunea patronul FCSB în 2008, înainte ca Matei să plece cu coada între picioare din Ghencea, în 2011.

Dragoș Nedelcu a fost și el ridicat în slăvi după transferul de la Viitorul. „Eu pe Nedelcu l-am văzut ca fundaş central. Eu cred că Nedelcu nu poate fi ca mijlocaș central mai bun decât Casemiro, dar poate fi mai bun fundaş central decât Pique”. Fostul internațional Ioan Timofte consideră stilul de joc al lui Nedelcu mai aproape de cel al Sergio Busquets, închizătorul Barcelonei.

Gigi Becali are atacanți numai unu și unu. 'Hora e genul de atacant care îmi place mie. Gen Suarez'. Florinel Coman este „Mbappe de Romania”: „O să spuneţi că am înnebunit, dar, dacă ne ocupăm de el, Florinel Coman are ceva în plus faţă de Mbappe. Nu se compară la ora asta, dar nativ are ceva în plus. Are driblingul în plus. E mai şarpe decât Mbappe la dribling. Dacă vine cineva acum și îmi dă 20 de milioane pe Florinel Coman, nu îl vând, că vreau 80-100”, spunea Becali în noiembrie 2017.

MM Stoica: Ronaldo, Mascherano și Adibal

Directorul sportiv MM Stoica a adus și el câteva „stele” la FCSB. „Florin Tănase o să fie precum Cristiano Ronaldo la fizic! E liderul grupului care se antrenează, d-asta este căpitan de echipă”, afirma Mihai Stoica despre atacantul de 24 de ani. Anul trecut, MM Stoica l-a comparat pe Junior Morais cu Mascherano, iar pe Lucian Filip cu Abidal: „Atâta timp cât Barcelona a reuşit să facă rezultate cu un mijlocaş, Mascherano – fundaş central şi cu un fundaş stânga ca Eric Abidal, fundaş central, atunci trebuie să facem şi noi rezultate cu Junior Morais şi cu Lucian Filip”.

Echipa „Stelelor” FCSB

Andrei Vlad – Messi al portarilor

Junior Morais – Mascherano

Dragoș Nedelcu – Pique

Lucian Filip – Sergio Ramos

Ovidiu Popescu – Lampard

Florentin Matei – Hagi

Olimpiu Moruțan – Modric

Dennis Man – Coutinho

Florin Tănase – Ronaldo

Florinel Coman – Mbappe

Ioan Hora – Luis Suarez

