Gigi Becali șochează: ”Pe noi nu ne interesează să câștigăm campionatul la «masa verde»! Cine vrea așa e mincinos, hoț, bandit, tâlhar”. În vara trecută s-a dus la TAS pentru laurii de campion.

Gigi Becali uită de la mână până la gură. Sau minte cu nerușinare. Patronul „retras” al celor de la FCSB a uitat că-n vara trecută a mers cu jalba-n proțap la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și a spus azi că nu-l interesează un titlu la „masa verde”.

„Dacă au fost făcute niște cărți, le-a stricat Dumnezeu. Dan Petrescu a făcut declarații de 100 de ori mai grave, când a spus că «Suntem furați, ciuruiți». Probabil că reclamația lor va fi respinsă. Dacă se va întâmpla asta, mi-a spus Vasi (n.r. – Vasile Geambazi, patronul din acte la FCSB) că noi vom renunța la plângere”, a spus Becali.

Gigi Becali șochează: ”Pe noi nu ne interesează să câștigăm campionatul la «masa verde»! CFR trebuie depunctată pe regulament!”

„Nu avem nevoie de așa ceva, deși, pe regulament, CFR trebuie depunctată. Dar pe noi nu ne interesează să câștigăm campionatul la «masa verde». Cine vrea să câștige la «masa verde» e hoț, mincinos, bandit și tâlhar. Aici vorbesc la modul general. În România e posibil orice, dar e nu cred că Steaua poate fi depunctată și CFR nu”, a mai declarat Gigi Becali la Pro X.

Ce spunea același Becali în urmă cu nici un an? „Nu regret că am mers la TAS. Nu îmi pare rău de ce fac în viață. Singurele pe care le regret sunt păcatele în fața lui Dumnezeu. Altfel, că am mers în justiție, nu am de ce. Am fost, am recunoscut că e campion, felicitări. E adevărat, parcă mă doare așa inima de banii ăia, 75.000 de euro, pe care i-am dat. Dar în rest nu”.

